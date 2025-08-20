オープン記念！8月末まで「90分 6,900円」何度でも - ホットストレッチ 池袋店
【店舗概要】
ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
この度、ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）がオープン！！
池袋店は池袋駅東口ロータリー前、三菱東京UFJ銀行となりにあるストレッチサロンです！
【会社概要】
ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite』を通じて、媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
今回「ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）」がオープン！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327372&id=bodyimage1】
■オープン記念キャンペーン実施中！
現在、ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）では、オープンを記念して 8月末まで「90分 6,900円」何度でもご利用いただける特別キャンペーン を開催中です。
通常料金は、初回90分 6,900円、二回目以降は90分 19,800円ですが、期間中は二回目以降も ずっと6,900円 でご利用いただけます。
「この価格で何度でも」は今だけの大変お得な機会です。
ぜひこの期間に、プロのストレッチで身体をほぐし、軽やかな毎日をお過ごしください。
【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：30（22：30） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
