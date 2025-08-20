＜N.O.R.C（ノーク）＞伊勢丹新宿店POP UP STORE開催

POP UP STORE限定アイテムとして、ウールシルクを使用した＜N.O.R.C＞オリジナルパックニットも登場します。半袖ニットと長袖のカーディガンがセットになっていて、一枚でもアンサンブルでも着れるコスパ抜群の特別感のあるアイテムです。【POP UP 限定】WOOL SILK PACK KNITカラー展開：BROWN（伊勢丹新宿店限定カラー）／GRAY／BLACKサイズ：フリーサイズ価格；11,000円（税込）