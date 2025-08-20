こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜N.O.R.C（ノーク）＞伊勢丹新宿店POP UP STORE開催
2025年8月27日（水）- 9月2日（火） 伊勢丹新宿店本館2階イーストパーク/プロモーションスペース
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する2019年、“Neo-basic”をコンセプトにスタートした＜N.O.R.C（ノーク）＞。
スタイリング提案を軸に、タイムレスな本質を捉えながら時代の変化に対応する新鮮さを商品づくりに反映しています。
2025年8月27日（水）から9月2日（火）まで、伊勢丹新宿店本館2階イーストパーク/プロモーションスペースにて、秋冬アイテムを展開するPOP UP STOREを開催いたします。
POP UP STOREでは、暑さが厳しい季節でも着心地の良いマシンウォッシャブルや接触冷感などの機能性を備えた＜N.O.R.C＞ならではのアイテムが揃います。また、毎シーズン人気のリバー素材を使用したロングリバーコートを先行販売します。
実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
■ポップアップ特設ページ：
https://www.crossplus.jp/Page/feature/norc/250815_popup/
【POP UP STORE開催概要】
期間：2025年8月27日(水)～年9月2日(火)
開催場所：伊勢丹新宿店本館2階 イーストパーク/プロモーション
営業時間：10:00～20:00
【公式Instagram】@norc.jp https://www.instagram.com/norc.jp/
【公式オンラインショップ】https://www.crossplus.jp/shop/norc/
■POP UP STORE限定アイテム
■ POP UP STORE限定ノベルティ
ポップアップ期間中に、1回のお会計で30,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順でコートやニットに使える『馬毛100%ブラシ』をプレゼントいたします。
100年以上の歴史を誇る、職人の技が息づく浅草「アートブラシ」に別注した、特別な一品。
天然馬毛100%を使用し、やさしく整えることで、
リバーコートをはじめとした大切な洋服を美しく長持ちさせます。
カシミヤ・ウール・ツイード・モヘヤ・毛皮など、衣類全般にお使いいただけます。
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。ご了承ください。
■ PICK UP ITEMS
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
公式オンラインショップ
https://www.crossplus.jp/shop/norc/
ポップアップ特設ページ
https://www.crossplus.jp/Page/feature/norc/250815_popup/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する2019年、“Neo-basic”をコンセプトにスタートした＜N.O.R.C（ノーク）＞。
スタイリング提案を軸に、タイムレスな本質を捉えながら時代の変化に対応する新鮮さを商品づくりに反映しています。
2025年8月27日（水）から9月2日（火）まで、伊勢丹新宿店本館2階イーストパーク/プロモーションスペースにて、秋冬アイテムを展開するPOP UP STOREを開催いたします。
POP UP STOREでは、暑さが厳しい季節でも着心地の良いマシンウォッシャブルや接触冷感などの機能性を備えた＜N.O.R.C＞ならではのアイテムが揃います。また、毎シーズン人気のリバー素材を使用したロングリバーコートを先行販売します。
実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
■ポップアップ特設ページ：
https://www.crossplus.jp/Page/feature/norc/250815_popup/
【POP UP STORE開催概要】
期間：2025年8月27日(水)～年9月2日(火)
開催場所：伊勢丹新宿店本館2階 イーストパーク/プロモーション
営業時間：10:00～20:00
【公式Instagram】@norc.jp https://www.instagram.com/norc.jp/
【公式オンラインショップ】https://www.crossplus.jp/shop/norc/
■POP UP STORE限定アイテム
POP UP STORE限定アイテムとして、ウールシルクを使用した＜N.O.R.C＞オリジナルパックニットも登場します。半袖ニットと長袖のカーディガンがセットになっていて、一枚でもアンサンブルでも着れるコスパ抜群の特別感のあるアイテムです。
【POP UP 限定】WOOL SILK PACK KNIT
カラー展開：BROWN（伊勢丹新宿店限定カラー）／GRAY／BLACK
サイズ：フリーサイズ
価格；11,000円（税込）
【POP UP 限定】WOOL SILK PACK KNIT
カラー展開：BROWN（伊勢丹新宿店限定カラー）／GRAY／BLACK
サイズ：フリーサイズ
価格；11,000円（税込）
■ POP UP STORE限定ノベルティ
ポップアップ期間中に、1回のお会計で30,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順でコートやニットに使える『馬毛100%ブラシ』をプレゼントいたします。
100年以上の歴史を誇る、職人の技が息づく浅草「アートブラシ」に別注した、特別な一品。
天然馬毛100%を使用し、やさしく整えることで、
リバーコートをはじめとした大切な洋服を美しく長持ちさせます。
カシミヤ・ウール・ツイード・モヘヤ・毛皮など、衣類全般にお使いいただけます。
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。ご了承ください。
■ PICK UP ITEMS
ウールメルトンロングリバーコート \35,200（税込）
※ポップアップストア先行販売
ウォッシャブルスキッパーシャツ【CLEAN MOTION】\14,300（税込）
ウォッシャブルオールインワン【CLEAN MOTION】\22,000（税込）
ピークドラペルダブルジャケット【CLEAN MOTION】\20,900（税込）
シルクコットンオフタートルニット\11,000（税込）
ウォッシャブル2WAYバンドカラーシャツ【CLEAN MOTION】\14,300（税込）
ウォッシャブル2タックルーミーパンツ【CLEAN MOTION】\15,400（税込）
※ポップアップストア先行販売
ウォッシャブルスキッパーシャツ【CLEAN MOTION】\14,300（税込）
ウォッシャブルオールインワン【CLEAN MOTION】\22,000（税込）
ピークドラペルダブルジャケット【CLEAN MOTION】\20,900（税込）
シルクコットンオフタートルニット\11,000（税込）
ウォッシャブル2WAYバンドカラーシャツ【CLEAN MOTION】\14,300（税込）
ウォッシャブル2タックルーミーパンツ【CLEAN MOTION】\15,400（税込）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
公式オンラインショップ
https://www.crossplus.jp/shop/norc/
ポップアップ特設ページ
https://www.crossplus.jp/Page/feature/norc/250815_popup/