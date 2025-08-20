発達障害児の支援施設探しに光。「凸凹ガイド」が第19回キッズデザイン賞受賞

デコボコベース株式会社

「凸凹が活きる社会を創る。」というビジョンのもと、障害児（者）の経済的自立を目指す支援をソーシャルフランチャイズで展開するデコボコベース株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：松井清貴）は、この度、2025年8月20日に、当社が運営する児童発達支援・放課後等デイサービスの検索サイト「凸凹ガイド(https://guide.de-co-bo-co.jp/)」が、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が主催する「キッズデザイン賞(https://kidsdesignaward.jp/)」を受賞したことをお知らせします。

●キッズデザイン賞とは

「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という3つの理念に基づき、優れた製品やサービス、活動などを表彰するものです。

https://kidsdesignaward.jp/

●凸凹ガイドとは

発達障害など、一人ひとりの子どもの「凸凹」に合わせた最適な事業所を保護者が簡単に見つけられるよう、詳細な検索機能を備えた情報ポータルサイトです。8月1日現在約20,000件の施設数掲載。

https://guide.de-co-bo-co.jp/(https://guide.de-co-bo-co.jp/)

受賞部門は、「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門」です。事業所探しの時間と労力を大幅に削減し、子育て世代の課題解決に貢献する革新的なサービスであることが評価されました。

●当社の取り組みと今後の展望

当社では、創業時から売上利益だけではなく、「ソーシャルインパクト」の最大化を重視して展開してきました。障害福祉業界初となる「B Corp(TM)認証(https://bcorporation.jp/)」を取得できたこともその表れです。

「凸凹ガイド(https://guide.de-co-bo-co.jp/)」での今回の受賞は、当社のサービスが子どもたちとその保護者にとって、より良い未来を創るための重要なデザインとして認められた証です。今後は、さらに掲載事業所数を増やすとともに、行政機関との連携も強化し、誰もが使いやすい情報プラットフォームとして社会インフラとなることを目指してまいります。

●デコボコベース株式会社 凸凹ガイド責任者 山内 靖之のコメント

「凸凹ガイド(https://guide.de-co-bo-co.jp/)」がキッズデザイン賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。このサービスは、事業所探しに悩む保護者の方々に寄り添いたいという想いから生まれました。今回の受賞を励みに、これからも「“さがす”をもっと快適に。」をポリシーに、子どもたちと保護者にとって幅広い選択肢を提供できる環境の構築に尽力してまいります。