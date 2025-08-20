積水ハウス、「第19回キッズデザイン賞」で６作品の受賞

音と家 ～音のある暮らし提案～【建築・空間】“音への感性を育みたい”、“子どもと一緒に音を楽しみたい、子どもの可能性を伸ばしたい” “音に気兼ねなく”。そんな願いにお応えする防音室の提案です。積水ハウスの空間提案コンセプトに外れることなく、 “音のある暮らし” の空間を実現できる当社オリジナルの技術です。これまでの当社住宅販売実績を調査し、防音室におけるほぼすべての用途を網羅できる６つの空間スタイルをメインコンセプトとして設定し、子どもの健やかな成長と豊かな感性を育む様々な創造の空間に対応しています。