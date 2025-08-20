東村山の地域食材を活用した新商品「東村山ブラック」ラーメンを8月20日(水)より販売開始！

麺JAPAN株式会社東村山のご当地グルメ「黒やきそば」にインスパイア！新名物「東村山ブラックラーメン」

麺JAPAN株式会社（本社：東京都新宿区西新宿6-20-7-32F、代表取締役：坂田敦宏）は、東京都東村山市の店舗「新潟発祥 なおじ東村山店」及び「東村山 ごちそうや ぽっ蔵」において、東村山の特産品を活かした新商品「東村山ブラックラーメン」の販売を2025年8月20日(水)より開始いたします。

東村山市は豊かな自然に恵まれ、質の高い農産物が育つ土地として知られています。当社では、地域の皆様に愛される商品を提供するとともに、東村山の魅力を広く発信したいという思いから、この度の「東村山ブラックラーメン」を開発いたしました。地元の食材を使用することで、地産地消を促進し、地域経済の活性化にも貢献してまいります。

「ごちそうや ぽっ蔵」は東村山駅「東口」から徒歩３０秒■「ごちそうや ぽっ蔵」とは

2008年創業になる東村山の老舗居酒屋「ごちそうや ぽっ蔵」は、東村山駅前の「志村けんさんの銅像」のすぐそば。「本格串焼きを中心とした、こだわりのごちそう」をコンセプトに、東村山の地に根を下ろして17年。週末には家族連れも多く、地域住民の皆様に愛されるお店です。

2025年2月に「新潟発祥なおじ 東村山店」を同店ランチタイムにオープン。地域のメーカーとのコラボ商品や、東村山の食材にこだわった地産野菜料理、名産品をご提供しております。

■地産地消！東村山野菜を使用

東村山には農産物の直売所がたくさんあります。東村山産の農産物を広く知ってもらいたいという想いから、「ごちそうや ぽっ蔵」では東村山野菜を積極的に仕入れ、ご提供しております。

東村山の新名物を目指して。

東村山のご当地グルメ「黒やきそば」にオマージュ！

特製東村山ブラック 1,150円（税込み）■東村山のご当地グルメ「黒やきそば」にインスパイア！

東村山のご当地グルメ「黒やきそば」にオマージュを捧げ、特製の黒いスープに仕上げました。見た目のインパクトはもちろん、味わい深い一杯となっています。

・ごぼうの山盛り

東村山の「山」にかけて、シャキシャキとした食感が楽しめるごぼうを山のように盛り付け。食物繊維が豊富で、スープとの相性も抜群です。

・こだわりのスープ

長時間じっくりと煮込んだ豚骨をベースに、深いコクと旨みを引き出したスープを使用しております。

■ご当地グルメ「黒やきそば」とは

「黒焼きそば」は東村山のB級ご当地グルメとして大人気の、黒いソースが特徴の焼きそばです。ぽっ蔵では自家製麺を使用ししたこだわりのひとしな。モチモチの中太麺が濃いソースとよく絡み、お食事としてはもちろん、多彩な居酒屋メニューをお楽しみいただいた後の〆としても最適です。

東村山名物 自家製黒焼きそば■東村山産ホウレンソウ使用

「ほうれん草を食べることで超人的なパワーを発揮するアメリカの漫画のキャラクターポパイのように元気になってほしい」という思いを込めて、栄養価の高い東村山産の新鮮なホウレンソウをトッピングに使用。鉄分やビタミンが豊富で、お客様の健康をサポートします。

商品概要

商品名： 東村山ブラックラーメン

販売開始日： 2025年8月20日（水）

販売価格：東村山ブラック950円（税込）、特製東村山ブラック1,150円（税込）

販売店舗

新潟発祥 なおじ東村山店

https://naoji.jp/shop/higashimurayama.html

(https://naoji.jp/shop/higashimurayama.html)ごちそうや ぽっ蔵

https://pokkura.com/

店舗住所：〒189-0014 東京都東村山市本町2-4-63 1F

アクセス：西武線 東村山駅 東口から徒歩30秒

営業時間：月曜日～日曜日 ランチ11:00～14:30／ディナー17:00～0:00

定休日：無し

TEL：042-399-7088

今後の展開

「東村山ブラック」を通じて、東村山市の魅力をより多くの方に知っていただくとともに、地域に根ざした商品開発を継続してまいります。

「新潟発祥 ラーメン なおじ」とは

新潟の味を、ずっと。新しい味を、もっと。

2005年、新潟で創業した、地元の方々の圧倒的な支持を得るラーメン店。新潟ラーメン勃興期の立役者として、新潟全域はもとより全国にその名を轟かせています。

2025年8月現在、国内17店舗、台湾1店舗。

公式HP https://naoji.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

麺JAPAN株式会社 広報担当

TEL：03-6300-5980

MAIL：contact@men-japan.com

公式HP：https://men-japan.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@men-japan

公式X：https://x.com/men_japan2024