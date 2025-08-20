【期間限定】医療事務講座 受講料最大28,800円OFFキャンペーン!

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、2025年8月20日（水）から10月30日（木）まで「医療事務講座 受講料最大28,800円OFFキャンペーン」を実施します。

通学コース30％OFF、通信コース20％OFFにてご提供します。医療現場で幅広く求められる医療事務資格は、年齢や経験を問わず挑戦しやすい人気の資格です。医療機関で活躍したい方はもちろん、資格を取得して就職・転職を目指す方におすすめです。また、通学・通信とコースを選べるので、ライフスタイルに合わせて効率的に学習を進められます。

さらに、同講座受講中、または修了後1年以内にニチイの医療事務スタッフとして就職された方は、受講料0円となる受講料キャッシュバック制度をご利用いただけます（※1）。ぜひご活用ください。

※1 受講料キャッシュバック制度の利用にあたっては適用条件があります。

キャッシュバック金額は課税対象となります。

【医療事務講座 受講料最大28,800円OFFキャンペーン 概要】

キャンペーン期間：2025年8月20日（水）～2025年10月30日（木）

受 講 料 ：対象講座・コースによって異なります

キャンペーン詳細・講座概要・資料請求・受講のお申し込みはこちら

（まなびネット 医療事務講座キャンペーンページ）

https://www.e-nichii.net/campaign/iryojimu/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k87(https://www.e-nichii.net/campaign/iryojimu/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k87)

■ニチイの医療事務講座が高い満足度（91.4％ ※2）を誇る理由は？

＜理由１＞即戦力として活躍できる実践的な知識とスキルが身につくから

受付、会計、点数算定など、医療事務の基本となる専門知識のほか、業務の柱となるレセプト点検のスキルを重点的に習得します。また、医事コンピュータへの入力練習で窓口業務の実務体験を行うなど、即戦力として活躍できる総合力を身につけます。

＜理由２＞厚生労働省認定の信頼性の高い教材を使用しているから

ニチイの医療事務講座では、公共職業訓練に用いる教材として認められている『厚生労働省認定』(※3)教材を使用しています。普段の学習も、資格試験の受験対策も、これだけで万全です。

＜理由３＞オンライン教材や動画も活用した無料サポートが充実しているから

全コース共通サポートに加え、各コースにおいてもさまざまな無料サポートを受けられます。学習スタイルやご要望に合わせて全力でバックアップします。

＜理由４＞資格試験の合格をサポートする受験対策セミナーもあるから

試験で押さえておきたい重要ポイントを中心に、受験のテクニックを徹底指導する受験対策セミナー(※4)もご用意しています。通学、通信のどちらでも受講可能です。

※2 当社医療事務講座修了生アンケート結果より（2024年度実績）

アンケートで「とても満足」「満足」と回答した修了生の割合（有効回答数2,160件）

※3 認定年月日/1984年1月13日 訓練種類/普通職業訓練 訓練課程名/短期課程（教育訓練給付制の

指定とは異なります）

※4 有料

■資格試験合格後の就職は？

全国に約6,000ヵ所の契約医療機関があるニチイでは、お仕事に関するご相談(※5)も受け付けています。ご自宅近くの医療機関で、ニチイの医療事務スタッフとして活躍できる機会があります。

※5 就職については個別相談を実施しておりますが、就職を保証するものではありません。

また、就職先はニチイグループの企業となります。

【株式会社ニチイ学館会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000ヵ所の医療機関へのサービス提供、約1,900ヵ所の介護事業所運営の他、人材養成では約50年にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[URL]

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k88(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k88)

（まなびネット）

https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k89(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k89)