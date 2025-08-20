幻冬舎とTORICOが業務提携、暗号資産やブロックチェーンなどのWeb3領域での新規事業創出へ

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹）と、株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤 拓郎 東証グロース：7138）は、暗号資産（仮想通貨）・ブロックチェーンなどWeb3領域における新規事業の創出に向け、業務提携することを発表いたします。

これまで幻冬舎は出版事業に加え、暗号資産やブロックチェーンなどのWeb3領域の専門メディア「あたらしい経済」の運営や、法人向けにWeb3事業のコンサルティング、セミナー/コミュニティ運営等の事業を展開してきました。

またTORICOは、ネット書店「漫画全巻ドットコム」「まんが王」「ホーリンラブブックス」「トレオタ」、国内外での各種エンタメIPのイベント企画運営・商品企画販売事業「マンガ展」などを運営してきました。そして同社は今年7月に、新たな事業として「暗号資産投資事業」の開始を発表いたしました。また同社は今後の成長戦略の一環として、拡大する暗号資産市場を中長期的な視点で捉え、デジタルアセット領域への取り組みを段階的に強化しています。

今回の業務提携において、幻冬舎はこれまでの専門メディア運営やコンサルティングを通じて培ってきたWeb3領域における経験とノウハウを活かし、TORICOの暗号資産・ブロックチェーンの既存事業への活用や、新規事業の創出を支援いたします。さらに同じ出版・コンテンツ業界の企業という両社のシナジーを活かし、Web3関連の共同事業の実施も目指します。

■株式会社幻冬舎および「あたらしい経済」について

株式会社幻冬舎は書籍・雑誌・電子書籍等を手がける総合出版社。1993年の設立以来、「売れるための本づくり」を実現するため、「つくる、知らしめる、売る」の徹底を経営の基本として、既成概念にとらわれない新しいスタイルの出版社の実現を標榜し、その事業活動を推進してきました。 _

https://www.gentosha.co.jp/

「あたらしい経済」 は、幻冬舎が展開するブロックチェーン、暗号資産などweb3領域に特化した、出版社・幻冬舎が運営する2018年創刊のWebメディア。出版社だからこその取材力と編集クオリティで、ニュースやインタビュー・コラムなどのテキスト記事に加え、ポッドキャストやYouTube、イベント、書籍出版など様々な情報発信を行っています。また「あたらしい経済」編集部では、企業向けにWeb3に関するコンサルティングや、社内研修、コンテンツ制作サポート等も提供し、企業向けコミュニティ「Web3 Business Hub」も運営しています。

https://www.neweconomy.jp/

■株式会社TORICOについて

ネット書店「漫画全巻ドットコム」「まんが王」「ホーリンラブブックス」「トレオタ」、国内外での各種エンタメIPのイベント企画運営・商品企画販売事業「マンガ展」などを運営。今年7月に「暗号資産投資事業」の開始を発表。東証グロース（証券コード7138）上場企業。

https://www.torico-corp.com/

■企業情報

会社名：株式会社幻冬舎

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7

代表者：代表取締役社長 見城徹

設立：1993年11月

URL：https://www.gentosha.co.jp/