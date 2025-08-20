ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー「がらご らく」配信初心者からのスタートで初配信より78日目でスタークラスS到達！

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）はスマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」に所属するライバー「がらご らく」が初配信から78日目でスタークラスSに到達したことをお知らせいたします。




がらご らく

こんべいび～！がらごの森からがらごらく！らくって名前だけでも覚えてってな！らく姉との雑談、原神がメイン、準レギュラーのお猿さんが登場するへんてこ配信！一人一人との出会いに感謝を！



コメント


こんべいび～！らくのわがままに付き合ってくれる皆へ！毎日来て、コメントしてらくの相手をしてくれる人達がいる。忙しいのに応援に来てくれる人達がいる。こんな暖かい枠だから私は今日もまた配信をしたいと思えます！みんなが笑顔になってくれるような配信頑張っていきます。これからも一緒に居てね！



インタビュー記事


https://note.com/otagroup/n/nc17450178e99



X：https://x.com/Raku_garago
Mirrativ：https://www.mirrativ.com/user/148564467






スタークラスとは



「ミラティブスターズ」は、ミラティブ上で収益化が可能な公認配信者制度であり、配信を通じて報酬を得ることができます。 スタークラスは、スターズになった人に与えられる特別なクラスです。DからSまでの5つのクラスがあり、クラスに応じた報酬を獲得することできます。



Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」



ミラミラの特徴


・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意


・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト


・ファン向けのリアルイベントを開催予定


・自身の事務所設立をサポート



応募条件


・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）


・Mirrativを過去90日間配信をしていない方


・ミラティブスターズの経験がない方


※ライバー再挑戦、初心者も歓迎


※顔出しせずに配信可能


※機材はスマホだけで可能



応募方法


公式ホームページの「LINEエントリー」より受付


https://mirra-mirra.com/



応募期間


年間通じて随時募集



Mirrativとは



Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。



スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、500万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。



iOS版　https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599


Android版　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ



※ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）


※ミラミラ応募希望者は配信をしないでお待ちください



OTAGROUP株式会社マスコットキャラクター「オタゴン」

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。


https://otagroup.co.jp