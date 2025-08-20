新品正式発売！FOSSiBOT FAC580 Alternator Charger 新型走行充電器

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

コストパフォーマンス抜群のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、FOSSiBOTは、自動車のオルタネーターでの余剰電力を利用し、走行中に最大580W出力、わずか2時間で1000Wh充電できる走行充電器「FAC580 Alternator Charger」を2025年8月20日（水）に発表いたします。FOSSiBOT Amazon店にて発売されます。





今回の新製品はFOSSiBOT製品だけでなく他社製のポータブル電源にも対応する高い汎用性を備えており、あらゆるユーザーに新たな充電体験を提供します。走行中やアイドリング中に充電できるので、クルマそのものが“移動する発電所”に。ポータブル電源をわざわざ車外に出す手間もなく、スマートな電力の自給自足が実現します。YouTubeビデオ :https://www.youtube.com/watch?v=up68nVzCe1s&t=1183sインストールガイドと使用体験どこへ行くにも安心して電力を確保

FOSSiBOT FAC580 Alternator Charger 走行用充電器は、走行中の車の余剰電力を活用して、ポータブル電源を急速充電できる便利なアイテムです。移動中でも電力供給に困ることなく、安心して使用できます。取り付けも簡単で、素早く完了します。軽自動車、セダン、SUV、バン、オフロードSUV、ピックアップトラック、キャンピングカーにも対応しており、どこへ行くにも安心して電力を確保できる、頼れる一台です。

シガーソケットの6倍速で充電・580Wの高出力



FOSSiBOT FAC580は最大580Wの高出力が特徴で、シガーソケットの6倍速で急速充電。1000Wh容量のポータブル電源をわずか2時間でフル充電でき、走行中の信号待ちや休憩時間などの細切れ時間を有効活用できるため、キャンプや災害時の電力切れリスクを軽減します。MC4接続対応で、FOSSiBOTシリーズはもちろん、他の45V～48V輸入電圧対応のポータブル電源にも99%接続可能です。

2つの充電モード備え・緊急時にも十分対応

FAC580には、使い勝手を大幅に向上させる2つの充電モードを搭載。シーンに合わせてモードを簡単に切り替え、いつでも効率的に充電できます。モードI：日常使いにもおすすめです。エンジンが停止した場合、自動的にポータブル電源への充電が停止します。これにより、無駄な電力消費を防ぎ、バッテリーを効率的に管理できます。モードII：急な充電が必要なときにもおすすめです。走行中は、車内の他のデバイスよりもポータブル電源を優先的に充電します。さらに、エンジンを切った後でも、車のバッテリーが短時間でポータブル電源の充電をサポート。緊急時にも安心して電力供給が可能です。

高温環境でも安心・安定したパフォーマンス



FAC580はアクティブ冷却ファンを搭載しており、高温下でもスムーズに動作します。また、充電器本体の寿命を延ばし、必要な時に対応可能です。さらに、過剰な電力消費やメインバッテリーの損傷を防ぐ低電圧保護に加え、オルタネーターの負荷に応じて出力を自動調整し、複数の安全機能を備えているため、長旅でも安心してご使用いただけます。

FOSSiBOT FAC580 Alternator Charger 走行充電器

【50％OFF】\46,900 → \24,210

コード「DEAL8818」

・走行中最大電力580W

・従来のシガーソケットの8倍速で急速充電

・2つの充電モード備え・緊急時にも十分対応

・高温環境でも安心・安定したパフォーマンス

・本社製品だけでなく、他社にも使える高い汎用

・2年間のメーカー保証・無償回収サービス

今すぐチャック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ22S146

FOSSiBOT FAC580 Alternator Charger 走行充電器 製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162338/table/21_1_05ca939c4a3d990c6facf8f1b96b4ee3.jpg?v=202508200427 ]

■セール開催日程



FOSSiBOTストア ：2025年8月20日（水）～2024年8月24日（日）

リンク：https://www.amazon.co.jp/fossibot