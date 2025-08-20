「Techstars Tokyo」世界120カ国・地域から選出された 第2回プログラムの採択企業12社を発表

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）スタートアップ課

ジェトロは内閣府・経済産業省及び東京都と共に、世界最大級のプレシードインベスターであるTechstars(https://www.techstars.com/) （本社：米国）を誘致し、エクイティ方式（出資付き）のスタートアップ・アクセラレーションプログラム「Techstars Tokyo(https://www.techstars.com/accelerators/tokyo)」を実施しています。この度、昨年度に続き第2回となるプログラムを2025年8月18日（月曜）より始動させました。

世界120カ国・地域からTechstarsによる採択率1％を下回るスクリーニング審査を経て、以下の12社のスタートアップが選出されました。今後、日本から世界を目指すスタートアップとして約3カ月間のアクセラレーションプログラムに取り組みます。

第2回プログラムの始動にあたり、Techstars Tokyo代表兼マネジングディレクター白戸勇輝氏は次のように述べています。

「昨年の12社による数億円を超える資金調達などの成功実績、世界的に活躍する70名を超える東京プログラムのメンター陣、そしてパートナーであるジェトロ・三井不動産のご支援により、今年は知名度が大幅に向上し、世界120カ国・地域から昨年比2.5倍となる応募をいただきました。今年も昨年同様、日本を中心に世界各地から選りすぐりの12社のスタートアップの大成長をお手伝いできることを、心より楽しみにしております。」

第1回プログラム卒業企業であり、Techstars Tokyoのメンター数名を含む複数の外国人エンジェル投資家やTechstarsのフォローオンファンドからのシードステージの資金調達に成功したAssetHub(https://www.assethub.io/) CEOの後藤氏は、Techstars Tokyoによって得られたものの大きさを述べています。

「Techstars Tokyoを通じて、世界中の投資家や業界リーダーと確かな接点を得られただけでなく、メンターとのマッチングにより事業課題に最適なサポートを受けることができました。特に海外展開で最も難しい現地コミュニティへのアクセスを、アメリカをはじめ各地で一気に広げられたことで、ユーザー獲得や資金調達の実現につながっています。」

「Techstars Tokyo」プログラム概要

- プログラム期間：2025年8月18日（月曜）～2025年11月11日（火曜）- 出資額：Techstarsの組成するファンドから1社あたり120,000ドルまで- 場所：東京ミッドタウン八重洲「イノベーションフィールド八重洲」- プログラム内容：テックスターズのメンターネットワークを活用したビジネスモデルの検証・改善、ピッチトレーニングを実施。デモデイでは国内外の投資家約450人（昨年度実績）を招待し、ピッチを行う。- プログラムデモデイ：2025年11月11日（火曜）

Techstars概要

Techstarsは2006年に設立され、現在世界約30都市で活動しています。これまでに約5,000の企業に投資し、22のユニコーンを輩出、合計時価総額は約1,500億ドルに及びます。Techstars がエクイティ方式のアクセラレーションプログラムを開催するのは日本初であり、アジア地域で唯一のアクセラレーター拠点となります。

参考：

- 世界最大級のプレシード投資家によるアクセラレーター 「Techstars Tokyo」の第2回プログラムの募集が開始 ―第1回に引き続き国内外スタートアップ12社の選出・出資へ― | 2024年 - 記者発表 - お知らせ・記者発表 - ジェトロ(https://www.jetro.go.jp/news/releases/2024/4ac211e48dca06f8.html)- 「Techstars Tokyo」世界79カ国・地域から選出された採択企業12社を発表 | 2024年 - お知らせ - お知らせ・記者発表 - ジェトロ(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/36bc8fbcf8c9586c.html)- 世界最大級のプレシードインベスター、テックスターズが東京でデモデー初開催 ビジネス短信(https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/11/c441527e77906074.html)

