【抽選で10名様に大阪・関西万博チケットプレゼント！】Roblox ゲーム「HAMAOKA原子力発電所タイクーン」公開記念プレゼントキャンペーン第2弾

■キャンペーン概要

Roblox でのオリジナルゲーム公開を記念して、抽選で10名様に大阪・関西万博チケットをプレゼントいたします。８月上旬に開催いたしました第1弾で多数ご応募頂きましたので、このたび、キャンペーン第2弾を開催することにいたしました。

■応募方法

1. 当社公式Xアカウントをフォロー

2.「HAMAOKA原子力発電所タイクーン」のゲームプレイの様子（画像または動画）を、 #hamaoka_tycoon を付けてXに投稿

※ゲームをプレイするためには、Robloxアカウントへの登録・ログインが必要です。

■応募締切

2025年8月24日（日曜）23:59まで

■キャンペーン応募規約

以下のページよりご確認ください。

応募規約｜中部電力(https://www.chuden.co.jp/obokiyaku_hamaokatycoon3/)

■Roblox ゲーム「HAMAOKA原子力発電所タイクーン」について

「HAMAOKA原子力発電所タイクーン」は、「原子力発電所に関心を持ち、発電所の設備や安全対策について興味を持っていただく」ことをコンセプトとしたシミュレーションゲームです。

プレイヤーは、HAMAOKA原子力発電所の建設担当者となり、発電所の完成を目指します。ゲームでは、自家発電により得た通貨を使って、原子炉や防波壁といった約100種類を超える設備を段階的に建設していくことで、リアルな発電所をバーチャル空間で体感することができます。

