生成AIで施工計画書を“爆速”作成！建設技術者向け「生成AI実践セミナー」10月18日・19日開催決定

CIVIL CREATE株式会社

建設業界に特化した生成AI活用の実践セミナー「生成AIで施工計画書を爆速作成！建設技術者のための生成AI実践セミナー」が、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、東京都千代田区にて開催されます。本セミナーは、一般社団法人 生成AI活用普及協会（GAIS）の法人会員であるCIVIL CREATE株式会社と日本マルチメディア・イクイップメント株式会社、そしてGAISの三者共催により開催され、現場で即活用できる生成AIのスキルを短期間で習得できる内容となっています。

現場の“即戦力”になる、超実践型AIスキルを週末2日で習得

建設業界では、深刻な人手不足や長時間労働が大きな課題となっています。そうした背景を受け、本セミナーでは、ChatGPT、Claude、Geminiなどの最新の生成AIツールを用い、施工計画書やプレゼン資料の作成を自動化・効率化するスキルを、短期間で習得できる「超実践型プログラム」を提供します。

単なる技術紹介にとどまらず、参加者自身の業務に直結した実習を通じて、すぐに現場で活かせるノウハウを身につけることが可能です。

主なポイント

・主要生成AIツールを徹底活用

ChatGPTやClaude、Geminiなどを使用し、施工計画書の自動作成やPDFからの知識抽出、簡易なシステム開発まで幅広く体験。

・人材開発助成金の活用で実質負担軽減

受講費用15万円（税抜）に対して、最大122,760円／人の助成が可能。コストを抑えてスキルアップが目指せます。



・受講証明書の発行あり

修了者には「受講証明書」が発行され、人材育成の記録や企業内でのスキル認定にも活用できます。

セミナー開催概要

・ タイトル：生成AIで施工計画書を爆速作成！建設技術者のための生成AI実践セミナー

・ 日程：2025年10月18日（土）・19日（日）

・ 会場：ちよだプラットフォームスクエア（東京都千代田区神田錦町3丁目21）

・ 定員：20名（先着順）

・ 受講料：150,000円／人（税抜）

・ 助成金：人材開発助成金の適用により最大122,760円／人を助成

・ 申込URL：https://jmenet.com/AI20251018/

主催者について

CIVIL CREATE株式会社

建設業に特化した技術支援・業務改善コンサルティングを提供。

AI技術の現場導入支援も展開中。

URL：https://civilcreate.com/

日本マルチメディア・イクイップメント株式会社

各種技術教育・研修事業を手がけ、生成AIを活用した人材育成を推進。

URL：https://jmenet.com/

一般社団法人 生成AI活普及協会（GAIS）

生成AIの社会実装と活用促進を目的に、教育、認定、啓発活動を行う非営利法人。産業界のニーズに応じたAI人材の育成と利活用支援に取り組んでいます。

URL：https://gais.jp/

本件に関するお問い合わせ先

CIVIL CREATE株式会社（担当：川西）

Email：kawanishi.a@civil-create.com

件名：生成AI実践セミナー について

文面：１.貴社名 ２.ご担当者様氏名 ３.ご連絡先（電話番号）

※個人情報は「生成AI実践セミナー 」に関するご相談・お問合せのみに使用します。