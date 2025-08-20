電子楽譜カノン、オンライン決済の安全性を強化する「3Dセキュア2.0」に対応

株式会社ファン・タップ

株式会社ファン・タップ（本社：京都市下京区、代表取締役：荒木大輔）は、当社が提供する楽譜配信サービス「電子楽譜カノン」において、オンライン決済におけるセキュリティ強化の一環として、「3Dセキュア2.0」に対応したことをお知らせいたします。これにより、利用者はより安心・安全に決済をご利用いただけるようになります。

3Dセキュア2.0は、国際的に標準化された本人認証サービスであり、従来のパスワード入力方式に加え、ワンタイムパスワードや端末認証など、より利便性とセキュリティを両立した仕組みです。

今回の対応により、電子楽譜カノンをご利用いただくお客様は以下のメリットを享受いただけます。

- 不正利用防止の強化：第三者によるクレジットカード不正利用を未然に防止- スムーズなユーザー体験：必要に応じたリスクベース認証により、認証手続きが簡略化- 国際的なセキュリティ基準への準拠：安心して国内外の決済をご利用可能

株式会社ファン・タップは、今後もお客様に安心してサービスをご利用いただけるよう、セキュリティ対策および利便性向上に努めてまいります。