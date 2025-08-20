知財管理システム「root ipクラウド」、2025知財・情報フェア＆コンファレンスに出展

株式会社root ip

株式会社root ip（本社：東京都港区、代表取締役：大倉昭人）は、2025年9月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「2025知財・情報フェア＆コンファレンス」（主催：一般社団法人発明推進協会）に出展し、知財管理システム「root ipクラウド」の企業版・事務所版を紹介いたします。



「root ipクラウド」は、企業や特許事務所における知的財産情報を一元管理できるクラウド型の知財管理システムです。出願・権利化・年金管理など、各種業務の進捗や期限を可視化し、情報の共有・検索・活用を効率的に行える機能を備えています。本展示では、基本機能はもちろん、AIエージェントや企業と事務所間のデータ連携などさらなる知財業務の効率化に向けた新機能の紹介と実演も予定しております。





展示ブース（小間番号：W4-71）は、昨年より小間数を拡大し、商談席を5席設置することで個別相談への対応体制を強化しております。さらに、ミニプレゼンコーナーを併設し、「root ipクラウド」の概要や実践的な活用事例を、来場者の皆様に随時ご紹介いたします。

展示ブース（小間番号：W4-71） イメージ

会期中は「root ipクラウド」企業版のユーザであるパラマウントベッド株式会社 法務部知財室ご担当者2名をブースに迎え、導入背景や運用ノウハウを当社社員と共にご紹介いただきます。知財管理システムの導入を検討中の方のみならず、既に「root ipクラウド」を導入いただいているユーザの皆様にとっても、新たな活用のヒントとなる情報を提供いたします。



また、9月12日（金）には、当社代表 大倉昭人がプレゼンテーションを実施いたします。テーマは「AIエージェント×管理システム連携」。知財実務におけるAI活用とクラウド管理の連携について、最前線の取り組みをお伝えいたします。

【展示会概要】

- 展示会名：2025知財・情報フェア＆コンファレンス

- 会期：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

- 会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

- 入場料：無料（事前登録制）

- 公式サイト：https://pifc.jp/2025/

- 小間番号：W4-71

【代表プレゼンテーション】

- 日時：2025年9月12日（金）10:15～11:00

- 会場：出展者プレゼンテーションE会場（定員120名）

- テーマ：「知財管理効率化の最前線 ～AIエージェント／管理システム連携～」

※参加方法等の詳細は公式サイトまたは当社サイトにてご確認ください

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社root ip

https://rootip.co.jp

E-mail：mail@rootip.jp

TEL：03-6273-3953