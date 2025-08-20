アラムコ、Global Infrastructure Partnersが率いる国際コンソーシアムとジャフーラの中流事業に関する110億ドルの取引を締結

＊Jafurah Midstream Gas Companyは、アラムコのジャフーラ中流資産の開発および使用権のリースおよびリースバック契約とともに、多額の外国直接投資を確保しました

＊アラムコは完了時に110億ドルの前払い金を受け取る予定であり、これにより進行中の資本投資プログラムの価値創造の可能性に焦点が集まっています

＊今回の動きは、サウジアラビア王国のガス需要の明るい見通しを反映し、アラムコの資産の最適化を支援する取引です

ダーラン（サウジアラビア）, 2025年8月20日 /PRNewswire/ -- 世界有数の総合エネルギー・化学品企業であるアラムコは、BlackRock傘下のGlobal Infrastructure Partners（GIP）が運用するファンドが主導する国際投資家コンソーシアムと、ジャフーラのガス処理施設に関する110億ドルのリース・アンド・リースバック契約を締結しました。

ジャフーラはサウジアラビア王国最大の非随伴ガス開発プロジェクトであり、229兆立方フィートの生ガスと750億バレルのコンデンセートが埋蔵されていると推定されています。これは、増大する需要に対応するために2021年から2030年の間にガス生産能力を60％増強するというアラムコの計画の重要な要素です。

この取引の一環として、新たに設立された子会社のJafurah Midstream Gas Company（JMGC）が、ジャフーラガス処理施設とリヤス天然ガス液分留施設の開発権と使用権をリースし、20年間アラムコにリースバックします。JMGCは、ジャフーラからの生ガスの受け取り、処理、取り扱いの独占権をアラムコに付与する代わりに、アラムコから支払われる関税を受け取ることになります。

アラムコはJMGCの過半数株式の51%を保有し、残りの49%はGIPが率いる投資家が保有します。この取引は、アラムコの生産量にいかなる制限も課さず、慣例的な完了条件に従い、可能な限り早期に完了すると予想されています。

アラムコ社長兼CEOのアミン・ナセルは次のように述べています。「ジャフーラは当社の戦略的なガス拡張計画の要です。GIPが率いるコンソーシアムが当社の非在来型ガス事業の主要部分に投資家として参加していることは、このプロジェクトの持つ魅力的な価値を裏付けています。サウジアラビアへの今回の外国直接投資は、国際投資コミュニティに対するアラムコの長期戦略の魅力を浮き彫りにするものでもあります。ジャフーラは今年フェーズ1の生産を開始する準備を進めており、後続フェーズの開発も順調に進んでいます。ジャフーラが、石油化学部門への原料供給者として重要な役割を果たしてくれること、そしてサウジアラビアのAIデータ・センターなどの新たな成長部門に必要なエネルギーを供給してくれることを期待しています。」

GIPの会長兼CEOであるバヨ・オグンレシ氏は次のように述べています。「世界の天然ガス市場の重要な柱であるサウジアラビアの天然ガス・インフラへの投資を通じ、アラムコとのパートナーシップを深めることができて嬉しく思います。本日の発表は、BlackRockとGIPとアラムコの長年にわたる関係に基づくもので、よりクリーンな燃料、エネルギー安全保障、エネルギーの手頃な価格に対する市場ニーズの高まりに応えるものです。」

この地域で最も重要な天然ガス開発の1つに投資する機会は、世界中の投資家から大きな関心を集めました。この取引の共同投資家にはアジアと中東の大手機関投資家が含まれています。この取引が完了すると、アラムコの資産の最適化が促進され、ジャフーラ・ガス田の開発からさらなる価値が生み出されることになります。

GIPの中規模市場インフラ株式チームは、世界中の多様かつ契約済みの中規模市場インフラ資産および事業に投資しており、中東において長期にわたる堅固な投資成功実績を誇っています。この投資は、アラムコとBlackRockの既存の強固な関係をさらに強化するものです。2022年、BlackRockはアラムコ・ガス・パイプライン・カンパニーへの個別の少数株投資において投資家コンソーシアムを共同主導しました。

連絡先

X：@aramco

アラムコについて

世界的な総合エネルギー・化学企業のアラムコは、人々の生活に欠かせない石油の供給から、次世代のエネルギー技術の開発に至るまで、あらゆる取り組みにおいて影響力を発揮することに注力しています。私たちは、資源をより安定的に、より持続可能で、より有用なものにすることを重視しており、世界中の成長と生産性の向上に貢献しています。

https://www.aramco.com

Global Infrastructure Partners（GIP）について

BlackRock傘下のGlobal Infrastructure Partners（GIP）は、エネルギー、輸送、デジタル・インフラストラクチャ、水および廃棄物管理セクターにおける最大規模かつ最も複雑な資産の一部への投資、所有、運用を専門とする大手インフラストラクチャ投資家です。同社はエネルギー実用主義を投資テーマの中心に据えており、世界的なエネルギー転換を支援する態勢を整えています。

GIPの大規模なプラットフォームでは、1,830億ドルを超える資産が運用されています。同社は、実物インフラ資産に重点を置き、独自の強力なオリジネーション・ネットワークと包括的な運用専門知識を組み合わせることで、顧客の資本を責任を持って管理し、地域社会にプラスの経済的影響をもたらすことができると確信しています。詳細については、www.global-infra.comをご覧ください。

免責事項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。プレスリリースに含まれる過去または現在の事実に関する記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、資本支出や投資、主要プロジェクト、上流および下流の業績に関する同社の現在の予想や見通しが、同業他社との比較も含めて記載されています。これらの記述には、「目標とする」、「確信する」、「期待する」、「目指す」、「意図する」、「目的とする」、「かもしれない」、「予想する」、「推定する」、「計画する」、「提案する」、「するだろう」、「可能性が高い」、「はずである」、「だろう」、およびその他の類似の意味を持つ単語や用語、またはそれらの否定的な意味を持つ単語が先行、後続、または含む記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このような将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および同社のコントロールを超えたその他の重要な要因が含まれており、同社の実際の結果、業績または成果が、このような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される予想される結果、業績または成果と大きく異なる可能性があり、これには以下の要因が含まれます。世界の石油・ガス・石油化学製品の需給・価格変動、世界経済の情勢、サウジアラムコが事業を展開する業界における競争、気候変動への懸念、気象条件およびそれに関連する炭化水素および炭化水素ベースの製品に対する世界的な需要への影響、サウジアラムコがESG目標を成功裏に達成する能力に関連するリスク、特に2050年までにGHG排出削減目標を完全に達成できないリスク、製品の輸送に影響を与える条件、石油・ガス、精製、石油化学業界に共通する運営リスクと危険、石油・ガス、精製、石油化学産業の循環的な性質、MENA地域およびその他の地域における政治的・社会的な不安定、社会不安および実際の、または潜在的な武力紛争、自然災害や公衆衛生のパンデミックや伝染病、サウジアラムコの成長管理、同社の子会社、共同事業、合弁事業、関連会社、および同社が少数株主持分を保有する事業体の管理、サウジアラムコがインフレ、金利リスク、為替リスクにさらされる状況、サウジアラムコが事業を行っている業界に影響を及ぼす、規制された業界や石油、ガス、環境、その他の規制の変更に関連するリスク、法的手続き、国際貿易問題、その他の紛争または合意。その他、サウジ証券取引所に提出された同社の最新の定期報告書に記載されているとおり、実際の業績が本プレスリリースに記載されている将来の見通しと異なる結果を生じ得るリスクや不確実性があります。実際の結果が予測結果と異なる可能性のある潜在的なリスクと不確実性に関する追加情報については、サウジ証券取引所に提出された同社の最新の定期報告書をご覧ください。当該の将来の見通しに関する記述は、同社の現在および将来の事業戦略および将来の事業環境に関する多くの仮定に基づいています。将来の見通しに関する記述を含みますが、これに限定されないプレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点に限定して適用され、将来の結果に関していかなる保証も与えることを意図するものではありません。同社は、適用法または規制で要求されない限り、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、財務データまたは将来の見通しに関する記述を含むプレスリリースの更新または改訂したものを拡散する義務または受諾を明示的に否認します。財務、税務、または投資に関する助言として、プレスリリースを解釈しないでください。将来の見通しに関する記述に、過度の信頼を置くべきではありません。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com