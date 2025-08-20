ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

８月１５日（金）１８時から、秋元真夏さんが山形県の直売所「おいしさ直売所 落合店」でお買い物をする動画を公開しています。

今回は、秋元真夏さんが山形市内最大級の売り場で、ＪＡやまがたの生産者こだわりの食材を直接販売している「おいしさ直売所 落合店」を訪問しました。

山形県産のももやデラウェアをはじめとした果物、なす・枝豆などの野菜、米粉を使用したスイーツなどを購入して試食し、農産物の魅力をたっぷりお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：秋元真夏が桂むきチャレンジでGETしたお小遣いでスタッフへのお土産「山形の特産品」をお買い物！！

ＵＲＬ：https://youtu.be/EXa8c7HjPiQ

■番組で紹介した商品はこちら！

くだものの商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c9409/

野菜・きのこの商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c9410/

飲料の商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c9406/

対象ショップ：「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」https://www.ja-town.com/shop/c/c2404

■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！

１．対象期間：８月８日（金）～８月３１日（日）注文受付分

２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくと全員に番組オリジナルステッカー、抽選で５名様に番組オリジナルミニタオルをプレゼント

３．応募条件：対象商品を注文の方 ※注文後にキャンセルされた場合は対象外

４．対象商品：山形県産のくだもの：https://www.ja-town.com/shop/c/c9409/

山形県産の野菜・きのこ：https://www.ja-town.com/shop/c/c9410/

山形県産の飲料：https://www.ja-town.com/shop/c/c9406/

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown