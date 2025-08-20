株式会社アジアンドキュメンタリーズ（本社：東京都、代表取締役：伴野智）は、本日より新パッケージプランの販売を開始します。このプランでは、アジアンドキュメンタリーズで配信中の全作品を6ヶ月間見放題でお楽しみいただけるだけでなく、ライムスター宇多丸氏と弊社代表で編集責任者の伴野智による新刊『ドキュメンタリーで知るせかい』（リトルモア刊）を郵送でお届けします。









セット購入ページはこちら

■ セット内容

料金 ： 7,700円（税込）

内容 ： アジアンドキュメンタリーズ配信作品６ヶ月見放題

書籍『ドキュメンタリーで知るせかい』１冊（送料も含まれます）

料金は7,700円（税込）で、書籍の送料も含まれます。

見放題は配信中の「長編一覧」「短編一覧」のすべての作品を、購入日から6ヶ月間いつでも自由にご視聴いただけます。

書籍は、本日2025年8月20日発売の『ドキュメンタリーで知るせかい』を1冊郵送。

著者の宇多丸氏と伴野による対談本で、結婚、戦争、難民、危険な仕事、環境問題、日本の実像など、多様なテーマに沿ってドキュメンタリー映画を紹介。知らなかった世界やわかったつもりになっていた世界に窓を開く一冊です。

サイン本オプション: 著者の宇多丸氏と伴野のサイン入り本をご希望の方は、お問い合わせフォームから「サイン本希望」とお知らせください。先着順でお届けし、無くなり次第販売を終了いたします。









■ アジアンドキュメンタリーズについて

・配信WEBサイトはこちら

優れたアジアのドキュメンタリー映画を動画配信するサービスです。現在、世界中の国際映画祭などで高く評価された国内外の作品360本のドキュメンタリー映画を会員の皆様にお届けしています。何千、何万という大量のタイトルの中から、お客様が選んでご覧いただくというサービスではなく、ドキュメンタリー映画を熟知したキュレーターが、作品を厳選し、テーマごとに複数本の作品をまとめて月ごとに「特集」として編成することで、作品群に新たな意味や価値をつけてお届けしています。

■ 書籍『ドキュメンタリーで知るせかい』について

・出版リトルモアWEBサイトはこちら

ライムスター宇多丸の映画本、今回のテーマは「ドキュメンタリー」！

世界の時事に強くなれるドキュメンタリー作品31本を語り尽くす！

ガザの虐殺、クルド人弾圧、SDGsの現実、中国の急成長と葛藤、難民増加……目にし、耳にしながらも、「情報」として聞き流してしまいがちな日々のニュース。優れたドキュメンタリーには、それらのニュースを立体的な「生身の声」として実感させる力がある。他人事だと思っていた社会問題が、身近な、血の通った「自分事」に思えてくる。

「知る義務」がある。すでに我々は「当事者」だ。