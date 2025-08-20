【無料】経済産業省による、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の概要と最新動向セミナー 10/8（水）［オンライン］
経済産業省 産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室 企画係長の宮原 佑太郎様より、
化審法の法体系や種々の制度の概要、直近の動向についてご説明いただきます。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会とともに、
以下の内容でセミナーを開催いたします。
経済産業省 産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室 企画係長の
宮原 佑太郎様をお迎えし、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の
法体系や種々の制度の概要、直近の動向についてご講演いただきます。
ご説明の後には質疑応答の時間も設けております。
参加費は無料ですので、どなたでもぜひご参加いただき、
有益な情報を得る機会としてご利用いただければ幸いです。
■本講座のポイント
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」は、
人の健康被害や動植物の生息・生育への影響をもたらすおそれのある化学物質による環境汚染を
防止することを目的とした重要な法律です。
本セミナーでは、化審法の法体系や各種制度の概要、最新の動向をご紹介いたします。
■本講習会で得られる知識
化審法の化学物質管理における位置づけと、基本的な義務を理解し、法令遵守に関する留意事項を理解できる。
■申込期限について
10/7（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
講演によりましては、定員に達した時点で締め切らせていただく場合がございます。
予めご了承ください。
■講師への事前質問につきまして
事前質問受付締め切り：9月30日（火）23:59まで
申し込み完了メール内にあるリンクアクセスの上、ご記入ください。
セミナー時間の都合上、すべてのご質問にお答えできない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
【日 時】2025年10月08日（水）14：00～14：55（開場時間13：30）
【テーマ】【無料】経済産業省による、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の概要と最新動向セミナー 10/8（水）［オンライン］
【要 旨】
1.我が国の化学物質管理の全体像
2.化審法の概要
2.1法体系等
2.2新規化学物質の審査制度
2.3上市後の化学物質リスク評価
2.4第一種特定化学物質について
3.最新の動向について
3.1第一種特定化学物質の規制動向
3.2制度構築ワーキンググループでの議論
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
経済産業省 産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室
企画係長 宮原 佑太郎様
【場所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
会議URLはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/cms/?i=2416
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
