データセンター建設市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に「データセンター建設市場」に関する調査レポートを発表したと明らかにした。本レポートでは、データセンター建設市場を以下の観点から区分している。すなわち、データセンターの種類（小規模データセンター、中規模データセンター、大規模データセンター）、インフラストラクチャ（電気インフラ、ネットワークインフラ、その他のインフラ）、ティア基準（ティアI・II、ティアIII、ティアIV）、電力供給および冷却インフラ（電力供給、冷却）、エンドユース（銀行、金融サービスおよび保険、エネルギー、政府、医療、製造、ITおよび通信、その他エンドユース）である。このレポートは、2025年から2035年にかけてのデータセンター建設市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調している。
データセンター建設市場概要
データセンター建設とは、コンピュータシステム、ネットワーク機器、ストレージ資源など、データ管理やクラウドサービスに不可欠な設備を収容するための専門施設を設計・建設・装備するプロセスを指す。このプロセスには、立地選定、電力供給、冷却インフラ、物理的セキュリティ、防火対策、エネルギー効率ソリューションといった重要な要素が含まれる。クラウドコンピューティング、IoT、人工知能、ビッグデータへの需要の高まりに伴い、データセンターは拡張性、持続可能性、耐障害性を備えた設計がますます重視されている。現代のデータセンター建設は、モジュール型設計、再生可能エネルギーの統合、先進的な冷却技術を強調し、運用コストを削減しながら高い性能と稼働信頼性を確保することを目的としている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、データセンター建設市場の規模は2025年に 2,389億米ドル に達した。また、2035年末までにその市場規模は 5,569億米ドル に到達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は 約11.9％ になると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なデータセンター建設市場分析によれば、同市場の規模拡大は以下の要因によってもたらされると考えられている。すなわち、コロケーションサービス需要の増加、ハイパースケールデータセンターの拡大、政府主導の施策と投資の増大、クラウドコンピューティング採用の進展である。データセンター建設市場における主要企業としては、Google LLC、Amazon Web Services Inc.、Microsoft Azure、International Business Machines Corporation（IBM）、Schneider Electric SE、Meta Platforms Inc.、NTT Ltd.、Turner Construction Company、STO Building Group Inc.、Equinix Inc.、DPR Construction Inc.、Iron Mountain Inc.、Digital Realty Trust Inc.、Stantec Inc.、SAS Institute Inc.、Zayo Group Holdings Inc.、Gensler、CyrusOne LLC、Hensel Phelps Construction Co.、Cyxtera Technologies LLC、Fortis Construction Inc.、QTS Realty Trust Inc.、HITT Contracting Inc. などが挙げられる。
