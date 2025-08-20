【緊急開催】【無料】トルコKKDIK規則実施細則（正式版）の解説セミナー 9/10（水）［オンライン］
トルコにおける化学品登録制度KKDIKの実施細則正式公布を受け、登録スケジュールが逼迫しているため、
緊急で無料のオンラインセミナーを下記の通り開催いたします。
本講座では、弊社の現場実務担当者および責任者より、トルコKKDIK規則実施細則と登録対応事項を説明いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、
9/10（水）に以下の内容でセミナーを開催します。
トルコにおける化学品登録制度 「KKDIK（登録・評価・認可・制限）」 の実施細則が、
2025年8月12日にトルコ環境・都市化・気候変動省より正式に公布されました。
今回の公布により、予備登録を含む各種登録対応の期限が明確に規定されました。
そのため、対応の遅れは輸出入業務や事業活動に重大な影響を及ぼす恐れがあります。
特に、2025年10月末を期限とする予備登録が差し迫っていることから、
今まさに迅速かつ確実な対応が求められています。
そこでハニカム・テクノリサーチ株式会社では、現地制度に精通する実務担当者より、
実施細則の要点と登録対応における具体的留意点を解説する緊急オンラインセミナーを開催いたします。
■本講座のポイント
・実施細則（正式版）の要点整理
草案との比較を踏まえ、変更点や新たに求められる義務をわかりやすく解説します。
・登録制度別の期限とスケジュール
予備登録（Pre-registration）
先導登録（Lead Registration）
移行登録（Registration under transition）
それぞれの制度における要件と実務上の注意点を具体的にご紹介します。
・実務対応とサポート体制
当社が提供するサポートメニュー（書類作成、OR連携、現地当局対応代行）を通じ、
貴社の効率的なコンプライアンスを支援いたします。
■受講対象者
・トルコ向けに化学品を輸出している、または輸出を計画している企業のご担当者様
・現在KKDIKの本登録を進めている企業
・品質保証部門、環境管理部門、営業部門、輸出入管理部門に配属されたばかりで、
トルコの輸入規制を体系的に学びたい方
・トルコの化学品規制に関する最新情報をいち早く把握したい方
■申込期限について
9/9（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
講演によりましては、定員に達した時点で締め切らせていただく場合がございます。
予めご了承ください。
■講師への事前質問につきまして
事前質問受付締め切り：9月1日（月）23:59まで
申し込み完了メール内にあるリンクアクセスの上、ご記入ください。
【日 時】2025年9月10日（水）14:00-15:00（開場時間13:30）
【テーマ】【緊急開催】【無料】トルコKKDIK規則実施細則（正式版）の解説セミナー 9/10（水）［オンライン］
■要旨
1.実施細則（正式版）の要点と変更点
2.登録制度別の期限とスケジュール
3.それぞれの登録制度における要件と実務上の注意点
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社
コンサルティング事業部
実務担当者
【場所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
会議URLはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2415/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
