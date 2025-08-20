サプリメント用ソフトカプセルの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
サプリメント用ソフトカプセルとは、液状やペースト状のサプリメント成分を封入するための軟質カプセル製品である。主にゼラチンを基材とし、グリセリンや sorbitol などのプラスチサイザーを加えて柔軟性を持たせた被膜で構成されている。この製品は、内容物の安定性を保ちながら、内部の成分が直接胃酸に触れることなく腸で吸収されるよう設計されている。特に脂溶性ビタミンや脂肪酸、プロバイオティクスなど、吸収率を高める必要がある成分の補給に適している。透明で滑らかな外観とサイズの多様性から、カプセル剤の中でも視覚的に魅力的で使い勝手の良い製品として認識されている。製造工程では、ドライイング技術や被膜の厚さ調整などの技術革新が進み、品質と保存性が向上している。また、近年では植物由来の素材を使用したカプセルも登場し、菜食主義者やアレルギーを持つ消費者にも対応可能になっている。このように、サプリメント用ソフトカプセルは、機能性と利便性を兼ね備えた製剤技術として発展している。
サプリメント用ソフトカプセル業界の発展特性として、まず成分の多様化が著しい。機能性食品や健康補助食品の需要増加に伴い、カプセルに封入される成分もビタミンやミネラルだけでなく、植物由来のエキスや酵素、コラーゲンペプチドなど多岐にわたる。次に、技術革新が進展している。被膜素材の改良や製造プロセスの効率化により、カプセルの崩壊性や溶解性が向上し、吸収効率が高まっている。また、製造技術の進歩により、ミニサイズや大サイズなど幅広いサイズ展開が可能となり、使用感や用途に応じた選択肢が増えている。さらに、環境意識の高まりから、生分解性や天然由来素材を使用した製品開発が進んでいる。これにより、従来のゼラチンベースの製品に加え、代替素材を使用した製品も市場に登場している。
市場の成長要因としては、まず健康志向の高まりが挙げられる。現代人の間で栄養バランスを意識する傾向が強まり、サプリメントの利用が日常化している。特に機能性表示食品や特定保健用食品の認可により、効果が科学的に立証された製品への需要が増加している。次に、生活習慣病予防意識の高まりがある。高齢化社会の進展に伴い、血圧や血糖値管理のためのサプリメント利用が広がっている。また、食事からの栄養補給が難しい現代人にとって、サプリメントは簡便な栄養補給源として重要な役割を果たしている。さらに、技術革新が市場拡大を支えている。製造技術の進歩により、カプセルの品質や機能が向上し、消費者の満足度が高まっている。加えて、オンライン販売の普及により、消費者が多様な製品を容易に入手できる環境が整い、購買が促進されている。これらの要因が相互に作用し、サプリメント用ソフトカプセル市場の持続的な成長が期待されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルサプリメント用ソフトカプセル市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.8%で、2031年までにグローバルサプリメント用ソフトカプセル市場規模は36.1億米ドルに達すると予測されている。
図. サプリメント用ソフトカプセル世界総市場規模
図. 世界のサプリメント用ソフトカプセル市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
