独自調査で判明した店舗管理者300人の本音を大公開！ キロクルセミナー『「お客様の期待を超えた満足度」を生み出すQSCチェックとは』8/26開催決定
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野勝也、以下 SST）は、2025年8月26日（火）13時より『チェーン店のSV300人×お客様12,000人調査が解き明かす！「お客様の期待を超えた満足度」を生み出すQSCチェックとは』をまるなげセミナーにて無料で開催します。
本ウェビナーでは、多店舗展開する飲食店に勤務するスーパーバイザー（SV）や店長など、店舗管理を担当する300人を対象に弊社が独自に行ったアンケートの内容を詳しく解説します。その独自調査の結果に加え、リクルート社による顧客12,000人の飲食店へのリピート意向調査を組み合わせ、今後求められる「お客様の期待を超えた満足度」を創出する方法をお伝えします。参加特典として、全アンケートの集計と解説を掲載した「QSC白書」をプレゼントします。ぜひ、この機会にお申し込みください。
お申込みはこちらから：https://inden-seminar.com/seminar/202508_26-4/?cc=7100
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327690&id=bodyimage1】
■ 本セミナーで学べる3大トピック
1．店舗管理者300人アンケートが炙り出す「今どきQSCチェックへの期待と課題」
2．顧客12,000人調査が教える「お客様の期待ギャップ」とリピート獲得の方程式
3．「QSC×アンケート」店舗改善に特化した最前線DXシステムのご紹介
以下のような課題を感じている方に、有益な情報をお伝えします。
・QSCチェックの結果を売上アップに活かせていないと感じている方
・顧客アンケート結果をQSCの向上と店舗改善につなげきれていない方
・QSCチェックや顧客アンケートの業務効率化と売上アップを同時に行いたいSVやAM、飲食店経営者の方
■ 参加特典
・独自調査の全容を掲載した「QSC白書」をプレゼント
・QSCチェック／顧客アンケート個別相談会
セミナーを聞くメリット
【業務効率化】臨店/巡回チェックのDX化で作業時間を70％削減！
【データ分析】チェック結果とアンケート結果から的確な改善策を即座に導き出す
【導入事例紹介】チェック業務のDX化に成功した企業のノウハウを学ぶ
【脱・紙、Excel運用】チェック業務の課題解決と売上アップのヒントを掴む
お申込みはこちらから：https://inden-seminar.com/seminar/202508_26-4/?cc=7100
開催概要
名称：『チェーン店のSV300人×お客様12,000人調査が解き明かす！「お客様の期待を超えた満足度」を生み出すQSCチェックとは』
日程：2025年8月26日（火）13時～14時
視聴方法：Zoomでのオンライン配信
参加費：無料
■主催
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
■協力
株式会社インデンコンサルティング
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】 https://www.sstinc.co.jp/
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ（R）」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound（R）」、店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル（R）」やアプリダウンロード数1,700万超のデジタルショップカードサービス「ジートル（R） CS」を提供しています。
（＊） 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
キロクル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
ジートル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
