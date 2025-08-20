チケット即完！アンジャッシュ渡部によるトークライブ「渡部59秒」開催決定！

株式会社OMIYAGE

人気お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建によるトークライブ「渡部59秒」が、2025年8月25日（月）杉並公会堂小ホールにて開催されます。

告知直後から大きな反響を呼び、チケットは即日完売。

満席の会場で、ついにこの日、渡部建が再び“言葉”のステージへと帰ってきます。

■イベント概要

タイトル：渡部59秒

日時：2025年8月25日（月）19:30 開演

会場：杉並公会堂 小ホール（東京都杉並区）

出演：渡部建（アンジャッシュ）

主催：株式会社OMIYAGE

企画：株式会社OMIYAGE 代表取締役 宮地謙典

■「渡部59秒」とは？

芸能界で多くを経験してきたアンジャッシュ渡部が、再び“言葉”の現場へ帰ってくる。

かつて切れ味鋭いトークでバラエティを沸かせた男が、今あらためて己の言葉と向き合う時間──。

このライブは、彼が自ら望んだわけではない。

「渡部さんの本気のトークが聞きたい」と、後輩に無理やり引っ張り出されたのだ。

今回は“100以上のトークテーマ”に挑戦。

1分以内に次々と話していくという荒療治で、鈍った感覚を叩き直す。

傷も迷いも含めて、ぜんぶ曝け出す覚悟の90分。

いまの渡部が、どんな声で、どんな温度で語るのか。

その“再起動”の瞬間を、どうか見届けてください。

※本公演は配信なし・会場限定。チケットは完売済みにつき、追加販売・当日券はございません。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社OMIYAGE 広報担当

info@omiyage.biz