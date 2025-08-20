チケット即完！アンジャッシュ渡部によるトークライブ「渡部59秒」開催決定！
株式会社OMIYAGE
人気お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建によるトークライブ「渡部59秒」が、2025年8月25日（月）杉並公会堂小ホールにて開催されます。
告知直後から大きな反響を呼び、チケットは即日完売。
満席の会場で、ついにこの日、渡部建が再び“言葉”のステージへと帰ってきます。
■イベント概要
タイトル：渡部59秒
日時：2025年8月25日（月）19:30 開演
会場：杉並公会堂 小ホール（東京都杉並区）
出演：渡部建（アンジャッシュ）
主催：株式会社OMIYAGE
企画：株式会社OMIYAGE 代表取締役 宮地謙典
■「渡部59秒」とは？
芸能界で多くを経験してきたアンジャッシュ渡部が、再び“言葉”の現場へ帰ってくる。
かつて切れ味鋭いトークでバラエティを沸かせた男が、今あらためて己の言葉と向き合う時間──。
このライブは、彼が自ら望んだわけではない。
「渡部さんの本気のトークが聞きたい」と、後輩に無理やり引っ張り出されたのだ。
今回は“100以上のトークテーマ”に挑戦。
1分以内に次々と話していくという荒療治で、鈍った感覚を叩き直す。
傷も迷いも含めて、ぜんぶ曝け出す覚悟の90分。
いまの渡部が、どんな声で、どんな温度で語るのか。
その“再起動”の瞬間を、どうか見届けてください。
※本公演は配信なし・会場限定。チケットは完売済みにつき、追加販売・当日券はございません。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社OMIYAGE 広報担当
info@omiyage.biz