チケット即完！アンジャッシュ渡部によるトークライブ「渡部59秒」開催決定！

株式会社OMIYAGE

人気お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建によるトークライブ「渡部59秒」が、2025年8月25日（月）杉並公会堂小ホールにて開催されます。






告知直後から大きな反響を呼び、チケットは即日完売。



満席の会場で、ついにこの日、渡部建が再び“言葉”のステージへと帰ってきます。



■イベント概要


タイトル：渡部59秒


日時：2025年8月25日（月）19:30 開演


会場：杉並公会堂 小ホール（東京都杉並区）


出演：渡部建（アンジャッシュ）


主催：株式会社OMIYAGE


企画：株式会社OMIYAGE 代表取締役 宮地謙典



■「渡部59秒」とは？


芸能界で多くを経験してきたアンジャッシュ渡部が、再び“言葉”の現場へ帰ってくる。



かつて切れ味鋭いトークでバラエティを沸かせた男が、今あらためて己の言葉と向き合う時間──。


このライブは、彼が自ら望んだわけではない。



「渡部さんの本気のトークが聞きたい」と、後輩に無理やり引っ張り出されたのだ。


今回は“100以上のトークテーマ”に挑戦。



1分以内に次々と話していくという荒療治で、鈍った感覚を叩き直す。


傷も迷いも含めて、ぜんぶ曝け出す覚悟の90分。



いまの渡部が、どんな声で、どんな温度で語るのか。


その“再起動”の瞬間を、どうか見届けてください。



※本公演は配信なし・会場限定。チケットは完売済みにつき、追加販売・当日券はございません。




【本件に関するお問い合わせ】


株式会社OMIYAGE 広報担当


info@omiyage.biz