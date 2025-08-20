新規出店向けの売上予測AI「Deep Predictor」がアップグレード。多業種対応と精度98%の新機能を搭載

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子）は、AI来客数予測サービス「Deep Predictor」において、新規出店時向け「シンプルプラン」をアップグレードし、飲食業・サービス業・アパレル業など多様な業種への対応と来客数予測機能を新たに搭載した新バージョンを2025年8月20日より提供開始しました。

本プランは、過去の売上データや専門知識がなくても、候補物件の情報を入力するだけでAIが商圏データを自動取得し、月間来客数および売上金額を高精度に予測するサービスです。平均精度83%、企業特性を加味した補正により最大98%の精度を実現し、出店判断のスピードと確度を大幅に向上させます。

■ 予測は“数クリック”ーー現場に強いAIがさらに進化

「Deep Predictor シンプルプラン」は、Excelフォームに入力した候補物件情報をWeb画面にアップロードするだけで、AIが自動で商圏データを収集し、予測を実行します。結果はCSV形式で出力でき、最大月5000件まで予測を行うことができます。

今回のアップグレードでは、小売業を中心としていた予測モデルを再設計し、飲食業やサービス業、アパレル業など、さまざまな業種への対応範囲を拡大しました。来客数の予測機能にも対応したことで、特に新規出店時の集客ポテンシャルを把握しやすくなり、より実態に即した出店判断や収支検討が可能になっています。

■高精度予測で実績多数、ついに正式公開へ

本プランは当初より限定的に提供していましたが、業種や企業ごとのブランド力といった、立地データだけでは捉えきれない要素への対応が課題だったため、正式な広報は控えていました。

その後、企業ごとのブランド力・業態コンセプト・営業力などの影響を補正する処理を導入することで、来客数予測に基づく売上予測精度は最大98%を記録。現在では多くの企業に導入され、実際の出店計画に活用されています。

導入事例の一部：

飲食チェーン様：正答率95.0%、売上規模約30億円、約40店舗

食品小売チェーン様：正答率89.3%、売上規模約120億円、約15店舗

アパレルチェーン様：正答率89.6%、売上規模約100億円、約10店舗

■特長：高精度・簡単・多用途。“人の勘”に依存しない出店判断を支援

１. 対象業種の拡大

小売業にとどまらず、飲食業・サービス業・アパレル業など幅広く対応。あらゆる出店戦略に活用可能。

２. 来客数×客単価で売上をシミュレーション

来客数の予測に対応し、客単価を掛け合わせることでリアルな売上予測が可能に。

３. 誰でも簡単に。操作はたったの数クリック

住所や面積などをExcelで入力し、Webにアップロードするだけ。住所から多様な商圏データをAIが自動で取得するため、過去の出店実績が少ない企業でもすぐに導入・活用できます。

４. 月5000件まで対応。コストもスリム

初期費用ゼロ、月額5万円（税別）～で、月間延べ5000件まで予測可能。（1回の予測で最大50件、月間100回の予測が可能）

５. 圧倒的な精度と実績

平均精度83%、企業特性を加味した補正により最大98%。すでに多くの業態で活用実績あり。

※1. 選択可能な業態分類項目は、今後のモデルのアップデート時などに変更される可能性がございます。

※2. 出力される商圏データ項目は今後のモデルのアップデート時などに変更される可能性がございます。

※3. 購買力は商圏範囲内の推計年収金額合計（円）となります。

■今後の展望

AI CROSSは今後も、業種・業界を問わずあらゆる出店・開業判断において「使えるAI」を提供すべく、モデルの進化と対応領域の拡大を続けてまいります。

今後は既存業種にとどまらず、他業界への応用可能性も見据えながら、さらなる技術開発と導入支援の強化に取り組んでまいります。

■お問い合わせ

「Deep Predictor シンプルプラン」導入をご検討の企業様へ

サービス詳細資料やデモのご相談など、お気軽にお問い合わせください。

■【Deep Predictorとは】

お問い合わせはこちら :https://www2.aicross.co.jp/Inquiry/deep-predictor2/?_gl=1*1e42gtd*_ga*OTYyMTM1ODEuMTc1NTE1NTkwOA..*_ga_8YFK8ERKSD*czE3NTU1ODgzODgkbzE3JGcwJHQxNzU1NTg4Mzg4JGo2MCRsMCRoMA..

「Deep Predictor」(https://aicross.co.jp/deep-predictor/)は、専門知識がなくても保有データを活用し、高精度な予測と意思決定を支援するノーコード型のAI予測分析サービスです。

単なる予測にとどまらず、業務に直結するアウトプットを生成できる点が特長で、現場ですぐに活用ができるよう設計されています。

サービス紹介動画を視聴する :https://youtu.be/NY6Q4qq3r0M?si=m_eUoGPoUtEVXtQ6

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。