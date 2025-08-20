【JAF山形】 50歳以上のベテランドライバー向け運転実技講習会を開催します

一般社団法人　日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 高橋　修）は、9月27日（土）に山形県警察運転技能指導コース（山形県山形市漆山）で自動車運転の実技講習会「ドライバーズセミナー シニアコース（半日）」を開催します。



カリキュラム例：急ブレーキ体験


「ドライバーズセミナー シニアコース」は、50歳以上のベテランドライバーを対象とした交通安全講習会です。乗りなれたマイカーを使用し、陥りやすい事故形態を想定した実技体験（見通しの悪い交差点の通過方法）などを通じて、『自分のクセ』と『自分の身体能力の変化』を認識し、安全運転につなげていただくことを目的に開催する講習会です。


自分の運転が正しいのか不安に思っている方、自分の運転を見直したい方におすすめです。



講習カリキュラム（予定）


運転姿勢、クルマの死角


運転の基本を再チェックします


スラローム


乗車姿勢、ハンドル操作、走行コースなどをチェックします。


見通しの悪い交差点の通過方法


安全な通過方法を確認します。


急ブレーキ体験


公道では「したくない」急ブレーキ体験を通して、ブレーキを踏む強さ・速さや車の挙動を確認します。



カリキュラム例：スラローム走行

【開催概要】


日時


2025年9月27日（土）13:00～16:00


場所


山形県警察運転技能指導コース（山形県山形市漆山）


※ 国道１３号線 天童大橋下のコースです


募集定員


10名（最小催行人数５名）


※応募者多数の場合は抽選


参加条件


50歳以上で運転歴1年以上、3・5・7ナンバーの自家用車で参加可能な方


※ 車両は任意保険加入済み、ABS装備車両


参加費用


JAF会員・交通安全協会会員：1,100円、一般の方：2,200円


申込方法


JAF山形支部ウェブページから


申込締切


2025年9月17日（水）


問合せ先


JAF山形支部


電話：023-625-4520（平日10：00～17：00）


共催


一般財団法人全日本交通安全協会


後援


警察庁、山形県警察本部


協力


一般社団法人日本作業療法士協会、一般財団法人山形県交通安全協会


JAF山形支部ウェブページ :
https://jaf.link/yamagata-2025-007
イベント詳細や申し込み方法はこちらをご覧ください