【JAF山形】 50歳以上のベテランドライバー向け運転実技講習会を開催します
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 高橋 修）は、9月27日（土）に山形県警察運転技能指導コース（山形県山形市漆山）で自動車運転の実技講習会「ドライバーズセミナー シニアコース（半日）」を開催します。
カリキュラム例：急ブレーキ体験
「ドライバーズセミナー シニアコース」は、50歳以上のベテランドライバーを対象とした交通安全講習会です。乗りなれたマイカーを使用し、陥りやすい事故形態を想定した実技体験（見通しの悪い交差点の通過方法）などを通じて、『自分のクセ』と『自分の身体能力の変化』を認識し、安全運転につなげていただくことを目的に開催する講習会です。
自分の運転が正しいのか不安に思っている方、自分の運転を見直したい方におすすめです。
講習カリキュラム（予定）
運転姿勢、クルマの死角
運転の基本を再チェックします
スラローム
乗車姿勢、ハンドル操作、走行コースなどをチェックします。
見通しの悪い交差点の通過方法
安全な通過方法を確認します。
急ブレーキ体験
公道では「したくない」急ブレーキ体験を通して、ブレーキを踏む強さ・速さや車の挙動を確認します。
カリキュラム例：スラローム走行
【開催概要】
日時
2025年9月27日（土）13:00～16:00
場所
山形県警察運転技能指導コース（山形県山形市漆山）
※ 国道１３号線 天童大橋下のコースです
募集定員
10名（最小催行人数５名）
※応募者多数の場合は抽選
参加条件
50歳以上で運転歴1年以上、3・5・7ナンバーの自家用車で参加可能な方
※ 車両は任意保険加入済み、ABS装備車両
参加費用
JAF会員・交通安全協会会員：1,100円、一般の方：2,200円
申込方法
JAF山形支部ウェブページから
申込締切
2025年9月17日（水）
問合せ先
JAF山形支部
電話：023-625-4520（平日10：00～17：00）
共催
一般財団法人全日本交通安全協会
後援
警察庁、山形県警察本部
協力
一般社団法人日本作業療法士協会、一般財団法人山形県交通安全協会
JAF山形支部ウェブページ :
https://jaf.link/yamagata-2025-007
イベント詳細や申し込み方法はこちらをご覧ください