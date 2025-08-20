【JAF山形】 50歳以上のベテランドライバー向け運転実技講習会を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 高橋 修）は、9月27日（土）に山形県警察運転技能指導コース（山形県山形市漆山）で自動車運転の実技講習会「ドライバーズセミナー シニアコース（半日）」を開催します。

カリキュラム例：急ブレーキ体験

「ドライバーズセミナー シニアコース」は、50歳以上のベテランドライバーを対象とした交通安全講習会です。乗りなれたマイカーを使用し、陥りやすい事故形態を想定した実技体験（見通しの悪い交差点の通過方法）などを通じて、『自分のクセ』と『自分の身体能力の変化』を認識し、安全運転につなげていただくことを目的に開催する講習会です。

自分の運転が正しいのか不安に思っている方、自分の運転を見直したい方におすすめです。

講習カリキュラム（予定）

運転姿勢、クルマの死角

運転の基本を再チェックします

スラローム

乗車姿勢、ハンドル操作、走行コースなどをチェックします。

見通しの悪い交差点の通過方法

安全な通過方法を確認します。

急ブレーキ体験

公道では「したくない」急ブレーキ体験を通して、ブレーキを踏む強さ・速さや車の挙動を確認します。

カリキュラム例：スラローム走行

【開催概要】

日時

2025年9月27日（土）13:00～16:00

場所

山形県警察運転技能指導コース（山形県山形市漆山）

※ 国道１３号線 天童大橋下のコースです

募集定員

10名（最小催行人数５名）

※応募者多数の場合は抽選

参加条件

50歳以上で運転歴1年以上、3・5・7ナンバーの自家用車で参加可能な方

※ 車両は任意保険加入済み、ABS装備車両

参加費用

JAF会員・交通安全協会会員：1,100円、一般の方：2,200円

申込方法

JAF山形支部ウェブページから

申込締切

2025年9月17日（水）

問合せ先

JAF山形支部

電話：023-625-4520（平日10：00～17：00）

共催

一般財団法人全日本交通安全協会

後援

警察庁、山形県警察本部

協力

一般社団法人日本作業療法士協会、一般財団法人山形県交通安全協会

JAF山形支部ウェブページ :https://jaf.link/yamagata-2025-007イベント詳細や申し込み方法はこちらをご覧ください