いちごが運営する「なるぱーく」（名古屋市）のなるみ祭りに約6万人が来場！

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

いちごが愛知県名古屋市緑区で運営するショッピングセンター「なるぱーく」において、同区内の片平学区、鳴海学区、長根台学区と共催で、７月26日（土）と27日（日）に「なるみ祭り」が開催されました。今年も2日間で来場者数59,000人と前年を上回る多くのお客さまにご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしましたので、お知らせいたします。

「なるみ祭り」は、地域で一体となり地元を盛り上げることを目的とし、2022年になるぱーくと地域の学区の皆さまと共同で開催をスタートした地域のお祭りです。

今年は、片平学区、鳴海学区、長根台学区、なるぱーくの共催のもと、大和ハウスリアルティマネジメント株式会社様、キリンビバレッジ株式会社様、サントリービバレッジソリューション株式会社様をはじめ、多数の企業様よりご協賛いただきました。また、県議会、市議会の方などにもお越しいただき、開会に際しては、名古屋市緑区の瀬音 秀幸区長に励ましのお言葉をいただきました。

2日間を通じて、地元の千鳥丘中学校の和太鼓部や東陵中学校の軽音楽部による演奏、お子様を対象とした無料参加型イベント、名古屋を拠点とするレゲエグループ「BANTY FOOT」による屋外ステージ、Ｊ１サッカークラブ名古屋グランパスの公式チアチーム「チアグランパス」のステージなど、様々なジャンルのステージを取り入れ、盛大に盛り上がりました。

■ 「なるみ祭り」当日の様子

公式ホームページや公式SNSアカウントにて、なるぱーくの最新情報を公開しております。

なるぱーく HP https://narupark.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/narupark3/

公式X https://x.com/narupark15

今後も、地域の皆さまとのイベント交流の機会を通じて、なるぱーくを中心としたコミュニティの形成を目指してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515