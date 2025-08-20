スポーツで埼玉の新たな魅力を発見　特設サイト「スポツリ埼玉」がオープン！

一般社団法人埼玉県物産観光協会

一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、埼玉県内のアウトドアスポーツを楽しめるスポットと、その周辺の観光スポット情報をまとめた特設ページ「スポツリ埼玉」を埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」内に公開しました。

■特設ページ「スポツリ埼玉」URL:

https://chocotabi-saitama.jp/special/sportstourism/

都心からちょっと足を延ばすと、埼玉県にはアウトドアスポーツを気軽に楽しめるスポットが満載です。家族や友だちと、もちろんひとりでも、気軽にアウトドアスポーツを楽しむことができます。観光スポットや地域のグルメも満喫して、スポーツで埼玉の新たな魅力を発見しませんか。

本サイトでは、そんな埼玉のアウトドアスポーツの魅力をわかりやすくご紹介しています。

アウトドアスポーツの魅力紹介第１弾として、「水辺のアクティビティ」について特集し、スペシャル動画を公開しました。埼玉県内で体験できる「ラフティング」、「カヌー」、「カヤック」のスポットを紹介しているほか、スポーツとあわせてお楽しみいただける周辺の観光スポットについても掲載しています。今後、「サイクリング」「山のアクティビティ」の特集も順次公開していく予定です。

さらに、「水辺のアクティビティ」特集の公開を記念して、２つのキャンペーンを実施します！

アンケートに回答すると県内施設で使えるお得なクーポンが当たる「スポツリ埼玉クーポンキャンペーン」と、県内でアウトドアスポーツを楽しむ写真をSNSに投稿すると豪華賞品が当たる「写真投稿キャンペーン」に参加して、埼玉県の新しい魅力を発見してください。

＜主な掲載内容＞

■埼玉県内のアウトドアスポーツ体験施設や周辺観光スポットの紹介

・水辺のアクティビティ （ラフティング、カヌー、カヤック）

・サイクリング

※2025年9月12日（金）公開予定

・山のアクティビティ（ハイキング、登山、トレッキング、ロッククライミング）

※2025年10月10日（金）公開予定

■スポツリ埼玉クーポンキャンペーン

１.水辺のアクティビティ編：2025年8月20日（水）～9月9日（火）

２.サイクリング編：2025年9月12日（金）～10月2日（木）（予定）

３.山のアクティビティ編：2025年10月10日（金）～10月30日（木）（予定）

■#スポツリ埼玉2025 写真投稿キャンペーン

１.水辺のアクティビティ編：2025年8月20日（水）～10月19日（日）

２.サイクリング編：2025年9月12日（金）～11月9日（日）（予定）

３.山のアクティビティ編：2025年10月10日（金）～12月14日（日）（予定）

■スポツリ埼玉デジタルラリー

埼玉県観光課において、県内のアウトドアスポーツスポットを巡ってスマートフォンでスタンプを取得していくデジタルラリーもあわせて開催中です。スタンプを集めると素敵な賞品が当たります。

ぜひご参加ください！

URL：https://www.sportstourism.pref.saitama.lg.jp/

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人埼玉県物産観光協会 持田、河本、折原

TEL 048-647-0500 FAX 048-647-7745

Mail saitamadmo@saitamadmo.org