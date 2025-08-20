【ニセコ羊蹄の宿 楽 水山】ニセコの秋を満喫する【宿泊付きゴルフプラン】をご案内

株式会社ＳＨＫライン

北海道ニセコ町──羊蹄山とアンヌプリ二山、その山間を流れる尻別川の自然に見守られた「楽 水山」では、この地ならではの豊かな自然と上質な滞在を融合させた「宿泊付きゴルフプラン」を、2025年9月1日ご宿泊分よりご用意いたします。

贅沢なひとときを紡ぐゴルフラウンド

羊蹄山を間近に望むゴルフ場で、GPS付きのカートを利用した１ラウンドセルフスループレーをお愉しみいただけます。

温泉のある客室

プレー後は、わずか18室のみの離れ客室にて、すべてのお部屋に備わる源泉かけ流しの湯で、心と身体を深く解きほぐす癒しの時間をお過ごしください。夕食には創作フレンチ、朝食には和食膳をご用意。料理人が季節毎に最も美味しく旬を活かして調理しご提供いたします。

▍プラン内容

宿泊期間：2025年9月1日（月）～2025年10月31日（金）

含まれる内容：

1. 楽 水山ご宿泊（夕・朝食付き）

2. HANAZONOゴルフ場での1ラウンド（GPS付きのカート）

※平日のご利用のみ

ご予約・詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/raku-suisan/0/plan

▍ニセコ羊蹄の宿 楽 水山

源泉かけ流しの風呂 (客室風呂）ロビー創作フレンチ「ゆきあい亭」

羊蹄山とアンヌプリ二山、その山間を流れる尻別川の自然に見守られた「楽 水山」。館内には枠にとらわれない、自由で独創的な料理人のおまかせ料理を提供する、創作フレンチ「ゆきあい亭」、鉄板焼き「海王」、日本料理「入舟」の他、バー、フィットネスルーム、サロンをご用意しております。

【施設概要】

・施設名 ： ニセコ羊蹄の宿 楽 水山（らく すいさん）

・所在地 ： 〒044-0078 北海道虻田郡倶知安町字樺山119-1

・客室数 ： 18室（洋室13室／75平方メートル 、畳の間と洋室5室／95平方メートル ）

・源泉名 ： 樺山温泉アンヌプリの湯

・泉質 ： ナトリウム‐塩化物・炭酸水素塩温泉

・公式HP：https://www.raku-suisan.com/

・メールマガジン『季の記』：https://www.raku-suisan.com/kinoki/

・Instagram：https://www.instagram.com/raku_suisan/

・Tel：0136-22-0520（予約時間：10:00～17:00）

【運営会社】

オーセントホテルズ株式会社は、北海道と本州を結ぶ4つの航路（舞鶴‐小樽、敦賀‐苫小牧東、新潟‐小樽、敦賀‐新潟‐秋田‐苫小牧東）を運航する新日本海フェリー株式会社のグループ会社です。

運営施設としては、北海道のオーセントホテル小樽があり、楽 水山の運営は２施設目です。



【SHKライングループ】

SHKライングループは、中核をなす関光汽船、新日本海フェリー（S）、阪九フェリー（H）、関釜フェリー（K）のフェリー会社等で構成され、海運・ホテル・観光事業や陸運・自動車整備業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。