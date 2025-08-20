札幌オフィス開発「THE VILLAGE SAPPORO」の仮囲いを活用した「第3回 札幌駅前通アワード」の開催を決定！！映像作品の募集を開始

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

当社は、札幌の好立地に新築オフィスビル「THE VILLAGE SAPPORO」の開発を進めています（2026年4月竣工予定）。THE VILLAGE SAPPOROは、「チ・カ・ホ（札幌駅前通地下歩行空間）」にも直結しており、四季を通じて安全、快適なアクセスが可能です。

このたび、「チ・カ・ホ」等の指定管理業務を受託し、札幌駅前通地区のエリアマネジメントを手掛ける札幌駅前通まちづくり株式会社との初共催により、「札幌駅前通アワード」を開催することとなりました。札幌駅前通アワードは、札幌駅前通を中心に札幌を文化的で創造的なまちとして発信することを目的としており、まちを面⽩くするアイデアや作品プランを募集し、芸術文化にあふれた魅力的なまちづくりを目指しています。

今回は、THE VILLAGE SAPPOROの「Power Link Village ― つなぐ」というコンセプトから、「LINK」をテーマとした映像作品を募集しており、選出された作品については、建設工事期間中のチ・カ・ホ仮囲いにサムネイルと映像のリンクを掲出予定です。「いちご賞」も予定しており、いちご賞を含む入選作品は、2026年4月の竣工後、THE VILLAGE SAPPOROのB1Fに設置される幅6m×高さ3mのサイネージで放映予定となっております。

「THE VILLAGE SAPPORO」B1F（Image）

■ まちづくりとアートの未来をつくる「第３回 札幌駅前通アワード」応募概要

https://www.sapporoekimae-management.jp/award2025(https://www.sapporoekimae-management.jp/award2025)

（札幌駅前通まちづくり株式会社ホームページより）

「THE VILLAGE SAPPORO」は、最新鋭のシステムと安全性能にこだわり、安全性においては、新耐震基準の1.25倍の強度に加え、制震性能を付加し、72時間の電力供給が可能な非常用電源も備えています。環境配慮においては環境認証（CASBEE札幌Aランク、ZEB Oriented認証）の取得も予定しています。また、ソフトバンク株式会社と連携し、スマート化された最先端ビル設備や通信設備で、オフィスDXを加速し、現代の働き方に最適なオフィス環境を提供予定です。業界業種や企業の壁を越えたコミュニティを形成し、多くのコラボレーションを創出するフレキシブルオフィス「WeWork」の北海道初の拠点開設も決定しております。当社は、ご入居いただくテナント様や地域の皆さまと一つのコミュニティ形成に努めてまいります。

■ THE VILLAGE SAPPORO物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/268_1_f0025e47f8324f4eace867ac294ee252.jpg?v=202508200357 ]

