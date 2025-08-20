【シントトロイデン】株式会社ジオナ様とアライアンスパートナー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社ジオナ様（本社：兵庫県西宮市）とアライアンスパートナー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



また、株式会社ジオナ様には今シーズンより、トップチームへテーピングテープ「Wapex」をご提供いただきます。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、パートナー契約に至りました。



【株式会社ジオナ様 コメント】

「2025-26シーズンよりヨーロッパ、ベルギーの1部リーグクラブのシント＝トロイデンVVとスポーツテーピングを提供するアライアンスパートナー契約を締結いたしました。Wapexは高品質テーピングやウェア、リカバリーアイテムを日本国内のチームなどに向け販売しており、現在ご導入チームはのべ500を越えています。この度の契約で、チームのさらなるパフォーマンスアップのお手伝いをさせていただけますこと、光栄に感じております」

■会社概要

社名：株式会社ジオナ

代表者：水口智明

所在地：兵庫県西宮市能登町5-4 ジオナビル

事業内容：

●スポーツ関連商品の企画・製造・卸・小売販売

●グッズ関連商品の企画・製造・卸・小売販売

●各種イベントプロデュース企画運営

●医療美容施設の運営

●ファッション・アパレルの企画・製造・卸・小売販売

●災害对策商品の企画・製造・卸・小売販売

●医療用一般用健康補助食品のOEM/ODM

●医療関連機器の企画製造卸

●美容関連商品の企画製造・卸

●広告・販促助成デザイン企画(広告・HP制作)

公式サイト：https://giona.co.jp/company/

https://wapex.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介（前所属 湘アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。