「びしょぬれ！ウォーターパーティー in ありあけ」　ファミリーで楽しめる水遊びイベントを8月30日・31日の2日間限定で開催

TSP太陽株式会社(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟、以下「当社」)がイベントの企画、運営、会場設営などを手掛ける「びしょぬれ！ウォーターパーティー in ありあけ」の開催をお知らせします。

当社も出資するTokyo Sports Wellness Village株式会社が運営する livedoor URBAN SPORTS PARK にて、2025年8月30日（土）～31日（日）の2日間限定で開催する本イベントは、全力でびしょ濡れになれる水遊びイベントです。イベント会場では、メインイベントのウォーターサバゲー(C)のほか、大人も子どももびしょびしょになれる水遊びエリアなど楽しい仕掛けが盛りだくさんです。タオルとワクワクを持って、びしょぬれの夏を遊びつくすイベントとなっています。

【イベント概要】

名称：「びしょぬれ！ウォーターパーティー in ありあけ」

日時：2025年8月30日（土）～31日（日）10：00～18：00

(ウォーターサバゲー(C)最終受付17:30迄）

※熱中症対策のために、11：30～14：00は休憩時間になります。

場所：livedoor URBAN SPORTS PARK （東京都江東区有明1丁目13-7）

アクセス：ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「有明テニスの森」駅 徒歩3分

主催：Tokyo Sports Wellness Village株式会社

詳細：https://ariake-usp.com/event/gdKzEteF

●ウォーターサバゲー(C)

開催時間の10分前までにエリアにお集まりください。

8月30日（土）時間割

8月31日（日）時間割

※ウォーターサバゲー(C)やミニ夏祭りの参加は有料になります。

●ミニ夏祭り

射的・スーパーボール・ヨーヨー釣りなどをお楽しみいただけます。

●おもちゃ氷でお宝探し

おもちゃ銃などで氷を溶かしてお宝をゲット！ おもちゃは早い者勝ちになります。

●水遊びエリア

ビニールプールをご用意しており、水鉄砲などお持ちいただきご自由に水遊びをしていただけるエリアです。

●スポーツ体験会

3×3バスケ、モルック、ボッチャ、ピックルボールなど、ゆる～く遊べるBeyond Sportsを体験いただけます。

そのほかも、夏を満喫いただける催しがたくさん！ぜひ遊びに来てください。

【ご来場にあたってのお願い】

・ご持参の水鉄砲については、大型・電動タイプはご遠慮いただく場合があります。

・濡れてもよい服装や靴（滑りにくいもの）でご来場ください。

※サンダルや着替え・タオルのご持参をおすすめします。

・更衣スペースは数に限りがあります。混雑時はお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・貴重品の管理はご自身でお願いいたします。

・会場内での走り回りや度の過ぎた水のかけ合いはご遠慮ください。

・小さなお子さまには保護者の付き添いをお願いします。また安全のために、お子さまから目を離さないようお願いいたします。

・イベント中に主催者による写真・動画撮影が行われる場合があります。

撮影内容は広報や記録として使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

・体調がすぐれない方、発熱や咳などの症状がある方はご参加をお控えください。

【livedoor URBAN SPORTS PARKとは】

本施設は東京建物株式会社を代表企業とし、TSP太陽株式会社、株式会社日テレアックスオンで構成するコンソーシアムが設立したTokyo Sports Wellness Village株式会社が運営しています。

敷地面積約 3.1ha の規模を誇り、スケートボードパークや屋内ボルダリング棟、3×3 バスケットボールコートといったアーバンスポーツ施設に加え、屋外アスレチックやランニングスタジアムなどの運動施設、カフェやレストランなどの飲食施設を整備した複合型施設です。「跡地を、みんなで遊べる聖地へ」を合言葉としたlivedoor URBAN SPORTS PARKを運営しています。

●livedoor URBAN SPORTS PARKにおけるTSP太陽の取り組みはこちら

https://www.tsp-taiyo.co.jp/column/p4505/

【TSP太陽株式会社 会社概要】



2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。

【イベント詳細に関する一般の方のお問い合わせ先】

電話：03-5500-8835

メール：ausp@tsp-work.jp