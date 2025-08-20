ORL提供「Wawiwaデータアナリストプログラム」が経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座」に認定

オーアール・ラボ社提供「Wawiwaデータアナリストプログラム」が 経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座」に認定 ～ 最大80％の受講料補助も可能に ～

オーアール・ラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：鹿間 康文）は、このたび当社が提供する「Wawiwa データアナリストプログラム」が、経済産業省による「第四次産業革命スキル習得講座（Reスキル講座）」に正式認定されたことをお知らせいたします。

本認定により、本講座は厚生労働省の「専門実践教育訓練給付制度」の対象となり、プログラムの受講者は受講料の最大80%を国の支援制度でカバーできるようになりました。企業の人材育成において、よりコストを抑えながらＤＸ人材を育成するチャンスとなります。

■ Wawiwaデータアナリストプログラムとは

データ分析の基礎から、SQL・Excel・Power BI・Pythonなどの実践スキルを体系的に習得できる、未経験者からでも「データ分析専門職」を目指せる実務直結型プログラムです。

本講座は、ＩＴ人材育成で世界的に知られるイスラエルのWawiwa Techより提供され、日本市場向けにローカライズされた高品質なカリキュラムを採用しています。

また、イギリスおよび国際的に活動するアナリティクスやデータサイエンスの専門家を対象とした認定機関であるIoA認定も受けています。

■ 経済産業省「Ｒｅスキル講座」認定の意義

「第四次産業革命スキル習得講座」への認定は、経済産業省が進める社会人のリスキリング支援策の一環であり、講座の内容・運営体制・成果において一定の水準を満たしていることが評価された証です。

今回の認定を通じて、企業は次のようなメリットを享受できます：

従業員のデジタルスキル強化を低コストで実現

キャリア支援につながるリスキリング機会

ＤＸ・データ活用に強い実務型人材の社内育成

第四次産業革命スキル習得講座 第16回認定講座一覧

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/kouzaichiran_dai16kaii.pdf

※給付金支給の申請には各種手続きが必要です。また給付金支給率に関しても条件がございます。詳細は厚生労働省のホームページを確認してください。

■プログラム詳細・お申込み

https://www.orlab.co.jp/wawiwa-data-analyst-program

企業研修・複数名受講をご希望の法人様は、下記までお気軽にお問合せください：

会社名：オーアール・ラボ株式会社

電話番号：0800-170-5881

メールアドレス：wawiwa@orlab.co.jp

Webサイト：https://www.orlab.co.jp

データアナリストとしてのキャリアを築く第一歩を、ぜひこの機会に踏み出してください！