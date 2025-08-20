宮崎県民への『性と健康のオンライン相談事業』として、ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の提供を開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/(https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、宮崎県（知事：河野俊嗣）の「性と健康のオンライン相談事業」の委託を受けて、ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の提供を開始したことをお知らせします。

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-618-fc911e0fa960f109901091cf5a7507d4.pdf

宮崎県では、妊活、不妊並びに女性のホルモンバランスに関わること等について気軽にLINE等のオンラインを活用した相談や正しい情報の提供を行い、悩む人の精神的不安を軽減するとともに必要な情報を得ることで、治療選択及び仕事との両立等も含め適切に自己決定できるようになることを目的としています。

相談内容は不妊治療についてだけではなく、生理に関するトラブル、思春期、プレコンセプションケア、妊娠・出産、不妊・不育、流産・死産、更年期、性の問題等（避妊や性感染症等の性行為に関する相談、予期せぬ妊娠、メンタルヘルスケア、夫婦間のコミュニケーション等を含む）の問題などに関するあらゆる悩みへの相談に対応していきます。

ファミワンとしては、2023年8月より宮崎県宮崎市の『妊活サポート事業』として、「ファミワン」の提供を行なっており、今回、宮崎市のみならず宮崎県の全域の支援を行ってまいります。

■宮崎県 健康増進課 母子保健・医療支援担当者のコメント

宮崎県では、妊活、不妊・不育、予期せぬ妊娠への不安や悩み、月経に関するトラブルや心身の不調を抱える方に対し、これまで対面と電話による相談支援事業を実施しておりましたが、このたび「いつでも気軽に専門職へ相談できる」オンライン相談を新たに開始することとなりました。

多くの県民の皆様が、より身近な相談先として御利用いただくことで、妊娠・出産・育児に関する不安や悩みが少しでも軽くなり、また、プレコンセプションケアに関する正しい知識を身につけ、よりよい健康行動を取れるようになり、健やかな身体と心で、安心して充実した日々を過ごすことができますことを、心から願っております。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要

組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



