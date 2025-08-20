昨年即完売！カンデオホテルズ大阪枚方でしか体験できない宿泊プランが今年も登場枚方の風物詩「第4回 水都くらわんか花火大会」が贅沢に楽しめる「花火大会限定宿泊プラン」の販売決定！

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：穂積 輝明）は、カンデオホテルズ大阪枚方にて、2025年9月21日（日）開催の「第4回 水都くらわんか花火大会」を満喫するのにぴったりな、花火をお部屋からご鑑賞頂ける室数限定プランと、現地での花火鑑賞と地上110mの絶景スカイスパを楽しめる特別プランを、8月21日（木）12時より、カンデオホテルズ公式ウェブサイト限定で販売開始いたします。

昨年は販売開始後から追加販売分まで即完売し、全室満室となった大好評プランが今年も登場。お部屋から花火をご鑑賞いただける室数限定プランと、現地での花火鑑賞と地上110mの絶景スカイスパを楽しめるプランの2種類をご用意しています。

※花火の写真はイメージです。実際の見え方とは異なる場合があります。

約300,000人の来場が見込まれる「第4回 水都くらわんか花火大会」をゆっくり贅沢に堪能したい方には「【室数限定！】 地上80メートルの高さから花火を独占鑑賞！花火大会限定プラン」がおすすめです。天井まで広がる全面窓を備えた地上80メートルの高さのお部屋から、夜空を彩る華やかな打ち上げ花火をお楽しみいただけます。

また、花火が上がる近くで鑑賞したい！という方には「【観覧席チケット付き】0距離花火と、地上110mの絶景SKYSPAを楽しむ特別プラン」もご用意しています。ホテルお戻り後には、カンデオホテルズ最大の特徴の一つで、大阪市内を一望できる“天空のスカイスパ”も楽しめ、花火の余韻に浸りながらゆったりとお寛ぎいただけます。

一年に一度の夏の風物詩をさらに楽しんで頂けるよう、カンデオホテルズ大阪枚方は”最高の一夜”をお届けします。

宿泊プラン概要

■【室数限定！】地上80メートルの高さから花火を独占鑑賞！花火大会限定プラン

「第4回 水都くらわんか花火大会」をお部屋からゆったりと鑑賞できる宿泊プランを室数限定でご用意いたしました。夜空を彩る花火をお部屋から贅沢にお楽しみください。

内容 ：花火が宿泊部屋から鑑賞可能なプラン

ご宿泊日 ：9月21日（日）～22日（月）の1泊2日限定

ご宿泊料金：1室40,000円～（税込）

対象店舗 ：カンデオホテルズ大阪枚方（〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1 ステーションヒル枚方）

販売期間 ：2025年8月21日（木）～ ※無くなり次第終了

予約方法 ：カンデオホテルズ公式ウェブサイトのみ

（https://www.candeohotels.com/ja/osaka-hirakata/）

■【観覧席チケット付き】0距離花火と、地上110mの絶景SKYSPAを楽しむ特別プラン

「第4回 水都くらわんか花火大会」の鑑賞チケット、そしてカンデオホテルズ大阪枚方の最大の特徴である絶景スカイスパをお楽しみいただける特別プランをご用意いたしました。

内容 ：「水都くらわんか花火大会」のチケット付きプラン

ご宿泊日 ：9月21日（日）～22日（月）の1泊2日限定

ご宿泊料金：1室40,000円～（税込）

対象店舗 ：カンデオホテルズ大阪枚方

（〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1 ステーションヒル枚方）

券種 ：イス席 ※大人1名につき、未就学児1名まで入場可・無料

販売期間 ：2025年8月21日（木）～ ※無くなり次第終了

予約方法 ：カンデオホテルズ公式ウェブサイトのみ

（https://www.candeohotels.com/ja/osaka-hirakata/）

※天候やその他の不可抗力により、花火がご覧頂きにくい場合もございます。

※花火大会の開催・中止に伴うお客様または第三者の損害に関しまして、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

※花火大会当日の18時～花火打ち上げ終了までの時間は混雑回避のため、スカイスパやレストラン、バンケット会場の立ち入りを制限させて頂きます。

※花火大会当日は、周辺道路に交通規制が実施されるほか、枚方モール立体駐車場のご利用にも制限がございます。駐車スペースには限りがございますので、ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。

※こちらは返金不可のプランです。ご予約が完了した時点からキャンセル料が100%発生いたします。

いかなる理由でもキャンセル及び予約変更の際には返金できませんので、予めご了承ください。

※他の特典、割引、キャンペーンとの併用はお受けいたしかねます。予めご了承ください。

「第4回 水都くらわんか花火大会」概要

写真：Michihiro.Sugaya

名前 ：第4回 水都くらわんか花火大会

日時 ：2025年9月21日（日）15：00～20：00

（打ち上げ開始19：10～）

会場 ：淀川河川公園 枚方地区（予定） ※

打上発数 ：5,065発

（枚方市・高槻市・交野市の前年の出生数の合計

4,965人+追悼花火100発）

内容 ：企業PRブース（こども縁日）/ 水都音楽祭（音楽ステ

ージ）/ キッチンカー / 飲食ブース / ドリンク販売

主催 ：一般社団法人水都くらわんか花火大会

公式サイト：https://suito-kurawanka.jp/

※本リリースには枚方会場の情報のみ記載しております。

「カンデオホテルズ大阪枚方」概要

「カンデオホテルズ大阪枚方」は、京阪ホールディングス様の複合施設「ステーションヒル枚方」と一体化したホテルであり、京阪電車枚方市駅から駅直結している位置に誕生しました。カンデオホテルズ初のデザイナーズホテルであり、地上26階、約100mの高さから美しい光景が望めるスカイスパやカンデオホテルズの特徴でもあるオートロウリュ式のサウナも完備しております。露天風呂からはおよそ50km先の明石海峡大橋が見え、心も身体の日々の疲れを癒やすことができます。また、カンデオホテルズ初のバンケットルームを設置しており、様々なシチュエーションでご使用いただけます。カンデオホテルズの“光り輝く”というコンセプトと地域の人々をおもてなしし、歓迎し、ともに文化を作っていく「地域共創型ホテル」を目指します。

■「カンデオホテルズ大阪枚方」スカイスパについて

カンデオホテルズのサウナを含む「天空のスパ（スカイスパ）」は、都市の中心にいながら、まるで高級な温泉旅館のように日本の風呂文化に浸り、日本の感性を映し出した天空のスパを体験いただけることから多くのお客様からご好評をいただき、リピーターも年々増加しています。スカイスパは15時～翌11時まで利用できるため、朝は朝日の光を浴びながら、夕暮れ時には夕日を眺めながら、そして夜は美しい夜景を一望しながらとっておきのリラックスタイムを過ごすことができます。また気軽にお楽しみいただける様、日帰り（ビジター）利用販売も行っているため、是非ご利用ください。「カンデオホテルズ大阪枚方」は、これからもお客様が素敵な時間を過ごせるサービス提供に努めてまいります。この機会に是非、スカイスパで優雅なひと時を過ごしてみませんか。

※花火大会当日（9/21）は混雑回避のため、スカイスパのビジター販売は行っておりません。

■カンデオホテルズチェーンについて

カンデオホテルズのコンセプトは、世界で唯一の“4つ星ホテル”です。それは単に高級な5つ星ホテルと手軽な３つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。

上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動を創造すること。私たちは、“4つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つCANDEO HOTELSは、滞在されるお客様がより光り輝くために存在します。

