METAVERSE JAPAN SUMMIT 2025（9/4）/ XR Kaigi Hub in大阪（9/11～12）へ関西特別パートナーとして参画

eスタジアム株式会社

eスタジアム株式会社（代表取締役：松本保幸・池田浩士）は、南海グループが2023年に策定したグレーターなんばビジョン「ENTAME-DIVER-CITY ～Meet！Eat！Beat！ On NAMBA～」の実現に向け、グループ会社としてeスポーツを通じた多彩なステークホルダーとの共創・まちの魅力づくり、人を惹きつけ続ける次代のなんばを創る取り組みを進めています。

その一環として本年2月には、株式会社Meta Osaka（代表取締役：毛利英昭）らとともに、次世代の新たな都市体験を創造する“デジタルエンターテインメントシティ構想NAMBA”を発表し、南海グループが拠点を構える“なんば”のまちで、いよいよ本格始動いたします。

このたび、本年9月4日（木）に開催される「METAVERSE JAPAN SUMMIT 2025」および9月11日（木）、12日（金）に開催される「XR Kaigi Hub in大阪」は、メタバースやAI業界のトップランナーが集い、様々なアイデアを共有し、よりよい未来社会を目指して開催される共創の場です。南海グループは、XR（クロスリアリティ）やブロックチェーンを活用したデジタル空間の実現や、スマートシティ技術による都市インフラの整備に向けた具体的なロードマップを描くことを目的に参画いたします。大阪・なんばの歴史と文化を未来へとつなぎ、世界に誇るデジタルエンターテインメント都市を地域の皆さまとともに創造してまいります。詳細は以下の通りです。

METAVERSE JAPAN SUMMIT 2025 概要

・開催日時 ： 2025年9月4日(木)14：00～19：00 ※予定

・開催場所 ： eスタジアムなんば本店(なんばパークス1階)、なんばスカイオコンベンションホール

・主 催 ： 一般社団法人Metaverse Japan

・共 催 ： 株式会社Meta Osaka

・関西特別パートナー ： 南海電気鉄道株式会社、eスタジアム株式会社

・パートナー ： 株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社Meta Heroes

・実施内容

「Beyond Reality：都市・エンターテインメント・未来社会の共創」をテーマに、最先端XR技術やAI活用の動向、地域経済の活性化、次世代教育・エンターテインメントの創出を目的に、産官学のトップランナーが一堂に会し、メタバース社会の実装に向けた具体的な施策を議論します。

※登壇者やプログラムの詳細は順次発表予定です。

・公式サイト ： https://mvjsummit2025osaka.com/

・お申込みURL ： https://mvjsummit2025osaka.peatix.com/

XR Kaigi Hub in 大阪 概要

・開催日時 ： 2025年9月11日(木)、12日（金）

・開催場所 ： eスタジアムなんば本店(なんばパークス1階)、なんばスカイオコンベンションホール

・主 催 ： XR Kaigi実行委員会（株式会社Mogura内）

・関西特別パートナー ： 南海電気鉄道株式会社、eスタジアム株式会社

・実施内容

「共有し、つながり、高め合う」を目的とし、XR・メタバース・VTuber・デジタルツイン・イマーシブなどバーチャル領域の担い手が集まる国内最大級の業界カンファレンスです。バーチャル領域を支える業界企業と開発者、クリエイター、関心企業の接点作りをテーマに、業界動向やXR・メタバース活用のヒントとなるセミナー、交流会を開催します。

・公式サイト ： https://xrkaigi2025.studio.site

・ お申込みURL ： https://hubinosaka.peatix.com/view

【参画企業・団体について】

https://prtimes.jp/a/?f=d124068-24-3507b17531017b0559d5f73848d886f9.pdf