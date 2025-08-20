AI契約データベース「Contract One」が新機能「企業別AI契約サマリー」を実装

Sansan株式会社

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、AI契約データベース「Contract One（コントラクトワン）」において、取引先ごとの契約状況をAIが自動で要約する「企業別AI契約サマリー」を8月中に提供開始予定です。

本機能により、取引先との契約状況をまとめた「契約サマリー」をワンクリックで生成できるようになりました。これにより、一つの取引先と複数の契約書を締結している場合にも、横断して全体像を把握しやすくなります。これまで契約担当者が属人的に行なっていた情報収集を効率化するとともに、経営層や関係部門が必要とする契約情報を瞬時に可視化し、意思決定の質とスピードを向上します。

■機能アップデートの背景

契約書は、ビジネスを進めるうえでの取り決めが詳細に記されている重要な文書です。しかし、1つの企業と複数の契約を締結するケースも多いうえ、各案件の担当部門や担当者ごとに分散して管理されていることも多く、一つの取引先との契約状況を全社で横断的に把握するのが難しい状況でした。

例えば、同じ取引先に対して複数の部門がそれぞれ異なる条件で契約を結んでいる場合、全社としての取引の最適化が図れず、余分な費用の発生や交渉力の低下につながります。また、出資や提携、M&Aなどの経営判断を行う際には、対象企業との契約関係を正確に把握する必要がありますが、契約情報が分散していることで確認に時間を要し、意思決定のスピードを損なうリスクもあります。

こうした課題を受け、AI契約データベース「Contract One」は「企業別AI契約サマリー」を実装しました。

■新機能の概要

Contract Oneは、紙・PDF・電子契約を含むあらゆる契約書をデータ化し、網羅的な契約データベースを提供しています。企業名の変更や表記ゆれがある場合でも、同一企業の契約書を自動的に集約化することが可能です。さらに、基本契約とそれに付随する覚書といった、親子関係にある契約書同士のひも付けも自動で行えます。

今回提供を開始する「企業別AI契約サマリー」は、これらの契約データを参照し、取引先ごとの契約状況をまとめたサマリーを自動生成する機能です。企業ごとの契約一覧画面で「契約サマリーを作成」ボタンをクリックするだけで、AIが契約書を解析し、「当社との関係」「直近1年以内に締結された契約の状況」「費用・契約条件の要点」などを含む要約レポートを出力します。

契約書を企業ごとに集約化し、親子関係を含めて整理できるContract Oneだからこそ、取引先との関係性をもれなく把握できる仕組みを実現しています。

（以上）

■全社の習慣を変える、AI契約データベース「Contract One」

Contract One （コントラクトワン） は、Sansan株式会社が提供するAI契約データベースです。当社が長年培ってきた独自の技術で、紙や電子などあらゆる契約書をデータ化。契約の有効性や契約同士の複雑な関係を、誰でも正確かつ俯瞰して捉えられる契約データベースを構築します。また、生成AIを活用した機能によって、管理部門も事業部門も、全社で契約データを日常的に活用できる環境を整備。契約に対する意識を変え、習慣を変えることで、リスク管理と生産性向上を実現し、事業を加速させます。

https://contract-one.com/

