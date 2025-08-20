JTBが、JCB、JALと共同で「ハワイアイデアコンテスト」を開催

株式会社JTB

株式会社JTBは 株式会社ジェーシービー(以下、JCB)、日本航空株式会社（以下、JAL）とともに、3社で初の共同プロジェクトとなる「ハワイアイデアコンテスト」の募集を本日8月20日(水)から開始します。応募対象は18歳～29歳の学生とし、「旅行先にハワイを選びたくなるアイデア」をテーマに斬新なアイデアを募集します。

本取り組みを通じ、若年層が海外旅行にふれる機会を創出します。同時に、優勝者にはハワイツアー共同企画権を贈呈し、ともに実際の企画や商品造成を行うことで、本物のビジネスを経験できる機会を提供します。

◆専用プレエントリーフォーム：https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=aCvXjCRulSY%3d

■3社共同プロジェクト「ハワイアイデアコンテスト」の目的

JTBが発表した「JTB 海外旅行レポート2025 日本市場における海外旅行のすべて」によると、2024年の日本の海外旅行市場は、2019年以来の海外旅行者数1,000万人を回復するも、東アジア近隣諸国と比較すると回復は道半ばの状況です。

一方で、内訳をみると20代女性の年間旅行者数が同年代人口の3割と突出しており、20代女性が日本人の海外旅行市場をけん引していることがわかっています。また、若年層は為替レートの抵抗感が少ないことがわかっており、若年層が当面の需要回復をけん引していくものと考えられます。

こうしたなか、JTBは、ハワイに深い関わりを持つJCBおよびJALとともに、若年層・学生の皆さまにとって“行ってみたい憧れの地”であるハワイをより身近に感じていただきたいという共通の想いから、本コンテストを企画しました。

ツーリズム業界におけるリーディングカンパニーとして、持続可能な"海外旅行の価値創造”に向け、旅を新たな視点から考える取り組みを、学生の皆さまとともに創っていきたいと考えています。また、本コンテストを通じて、学生の皆さまがハワイや旅にまつわる社会・経済・文化への理解を深め、多様な分野に関心を広げるきっかけとなることを期待しています。

■アイデアコンテスト概要

公式サイト：https://gakumado.mynavi.jp/contents/m/articles/gmd/_tu_hawaii_idea_contest

■審査員

本コンテストは、以下の4名のみなさまに審査員としてご参加いただきます。（順不同、敬称略）

高橋 あやか氏 ハワイ州観光局日本支局 シニアマーケティングマネジャー

田村 知子氏 株式会社ＪＴＢパブリッシング 出版コンテンツ事業本部 情報メディア編集部 部長

松丸 亮吾氏 謎解きクリエイター

なごみ氏 モデル

※JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシングより、るるぶ編集長の田村が審査員として本コンテストに参加いたします。

＜プロフィール＞

田村 知子

株式会社JTBパブリッシング

出版コンテンツ事業本部 情報メディア編集部 部長

1995 年（株）日本交通公社入社、出版事業局配属。

入社当初から、国内 『るるぶ情報版 』を担当、キャリアの半分以上で「るるぶ」の企画・編集制作に携わる。 Web サイト制作・運営や定期購読誌「ノジュール」編集長などを経て、2023 年より現職。

2015 年から国土交通省風景街道活動表彰選定委員および風景街道関東アドバイザー委嘱。

■今後の展望

JTB・JCB・JALの3社は、学生の皆さまが持つ無限の創造力と新鮮な視点に大きな期待を寄せています。従来の枠にとらわれないアイデアが、ハワイの魅力をより多くの同世代へ伝えるきっかけになると確信しています。

同時に、本コンテストを通じて、学生の皆さまがハワイや旅にまつわる多様な分野への関心を高め、次世代の可能性を広げる一助となることを目指しています。業界の垣根を越えた今回の取り組みが、有意義な学習と成長の機会となることを心より願っております。

