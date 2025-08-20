フィルタープレスの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
固液分離の要――フィルタープレスの仕組み
フィルタープレス（圧搾濾過機）は、固液分離を行うための機械装置であり、加圧によって液体を濾過媒体に通過させ、固体粒子を残す仕組みである。圧縮された濾板の間で濾布や濾網を用いて液体を濾過し、固体と液体を分離する。懸濁液中の固体粒子を濾過媒体の表面に捕捉して「ケーキ」を形成し、同時に液体（濾液）を媒体を通して排出することで、脱水・濃縮・浄化といった目的を達成することができる。
固液分離の「最後の一押し」を制する――フィルタープレス産業の現在地
フィルタープレス（圧搾濾過機）は、スラリーから固形分を高効率に回収し、ろ液を清澄化する基盤装置である。板と枠／箱型プレート、膜絞り（ダイアフラム）による二次圧搾、自動ケーキ排出・ケーキ洗浄、CIP対応といった技術の組み合わせで、ケーキ含水率の最小化と処理スループットの最大化を両立するところに価値がある。化学、鉱業・尾鉱処理、金属精錬、電池材料、食品・飲料、製薬・バイオ、環境（廃水・汚泥）など用途は広範であり、材質（PP・SUS・FRP）やろ布の選定、圧搾プロファイルの最適化により、粘性、粒度分布、温度・腐食性が異なる難処理スラリーにも適合する。装置の大型化と自動化が進む一方、省スペース・省人化を志向するモジュール化も加速している。
規制強化と資源循環がつくる新需要――市場ダイナミクスとドライバー
市場は、環境規制の厳格化、処分コストの上昇、資源回収の経済合理性を背景に、脱水・濃縮・回収プロセスの高度化が求められている。企業年報や政府・証券レポートでは、重金属・PFASなど難分解性汚染物質の管理、電池リサイクルや希少金属回収、半導体・化学の超清浄プロセス対応が投資テーマとして定着している。LP Information（2025年版）でも拡大基調が示され、差別化の軸は「高固形分対応」「低含水率」「自動化・安全性」「TCO削減」に収斂する。価格はプレートサイズ、ろ過面積、差圧能力、カラムピッチならぬ配管・バルブ構成、ろ布材質、油圧ユニット、オートメーション（センサー・AI最適化）といった仕様要素と強く相関し、装置単体からライン全体の最適化へ評価軸がシフトしている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルフィルタープレス市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバルフィルタープレス市場規模は36.69億米ドルに達すると予測されている。
図. フィルタープレス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327700&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327700&id=bodyimage2】
図. 世界のフィルタープレス市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、フィルタープレスの世界的な主要製造業者には、Jingjin Equipment Inc.、ANDRITZ、Metso、Zhongda Bright Filter Press Co., Ltd.7、ISHIGAKI、HAIJIANG GROUP、SHANGHAI DAZHANG FIL TRATE EQUIPMENT CO., LTD.、Alfa Laval、Xylem、Aqseptence Groupなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。
