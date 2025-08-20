新製品 フリズカーミングコントロール「ヘアミルク」「ヘアスティック」8月31日(日)より発売開始

Wyatt Co.,Ltd.

「羨望の柔らかさと心惹かれる香り」がコンセプトの韓国発のパーソナルケアブランド「UNOVE(アノブ)」は、「うねり」や「広がり」といった髪のお悩みに対応したフリズカーミングラインの新製品「フリズカーミングコントロール ヘアミルク」と「フリズカーミングコントロール ヘアスティック」を8月31日（日）に発売開始いたします。ヘアミルクはブランド初のミルクタイプのトリートメントとなっており、熱ダメージに対するケアもできる製品です。ヘアマスカラスティックはアノブのくせ毛ケアメカニズム フリズカーミング(TM)スタイリングソリューションのフィックス効果により高湿度でも髪の乱れなく 素早く強力にアホ毛を整えます。

また、新製品発売に伴いグローバルアンバサダーのMINGYUさん、ノ・ユンソさんの新ビジュアルも公開します。シックな雰囲気のビジュアルにご注目ください。

※ヘアマスカラスティックはオンラインのみ先行発売

■新ビジュアル MINGYUさん撮影エピソード

ミンギュさんは普段からUNOVEの製品の中でも、「ロージアウラ」の香り※を愛用。

撮影の現場で、新商品の「フリズカーミングコントロール ヘアミルク」を初めて試した際には、「やっぱりUNOVEだ」と嬉しそうに語り、新たに採用されたブラッシュムスクの香りについても「ずっと嗅いでいたくなる」とコメントしていました。

撮影ではレザージャケット姿で登場し、これまでのUNOVEのビジュアルとは一味違う、男性的な魅力を披露。ミンギュさんは今回のかっこいい衣装を活かしたポージングや表情にもこだわり、現場は終始熱気に包まれていました。

※韓国でのみ発売

■フリズカーミングコントロール シリーズ

乱れず、落ち着いた髪へ。 髪の深部まで届いて補修しうねるけ流れをまっすぐに整える。

POINT１：うねりケア技術 「UNOVE Frizz-Calming Straightening Solution」

アノブは髪のうねりと広がりの根本原因である毛髪内部の構造に着目しました。

髪を包み、守り、整える3ステップで髪の内側からキューティクル表面まで、やさしく整えてみてください。

POINT2：日本人のニーズに合わせた商品設計

日本の女性たちが抱える髪のお悩みの中でも、「うねり」や「広がり」は多くの方にとって身近で、々のスタイリングに影響を与える要因となっています。そうした背景に寄り添い、使用感や香りへのこだわりも日本人好みを反映し、軽やかなテクスチャーと洗練された香りに仕上げました。

POINT3：香り

アノブだけの専門調香技術を採用したフレッシュなペア―と上品なアイリスムスクの香りで髪からふんわりと、エレガントに香り立ちます。

■新製品情報

うねり毛・湿気・ダメージによる髪の広がりもヘアミルクのケアでなめらかに

【フリズカーミングコントロール ヘアミルク】

・オフライン価格 1,870円(税込) ／ 容量：150ml

・オンライン価格 2,580円(税込) ／ 容量：150ml

■24時間持続するストレートニング効果 & 12時間持続する髪の広がり抑制効果*

アノブのくせ毛ケアメカニズム「フリズカーミング・ストレートニングソリューション」により、高湿度でも髪が広がることなく、落ち着いた髪質を長時間維持します。

※韓国皮膚科学研究院(1回の使用から24時間後、髪の浮き毛や広がりを抑える効果の持続を確認、個人差あり)

※自社調べ

■230°Cの高温でも完璧に毛髪ダメージを防ぐ熱ケアソリューション

Olive stem complexで、熱機器の高温から毛髪を保護し、スタイリング後でも健康な髪質を維持します。

■ダメージを受けて広がりやパサつきのある毛髪に、即時的な保湿およびコーティング成分が作用

6種類のキューティクルシーリングケア成分*1が毛髪の奥深くまで浸透し、ハイドロコーティング成分*2が傷んだキューティクルを包み込み、しっとりとして健康的な髪へとケアします。

*1加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、シルクアミノ酸、加水分解酵母タンパク、加水分解ダイズタンパク(すべて補修成分) *2ヒドロキシプロピルトリモニウムヒアルロン酸(保湿成分)

■豊富な栄養がベタつかずさっぱりと吸収されるノーウォッシュクリーム処方

さっぱりと吸収されるクリーム処方が毛髪にやさしく浸透し、シルクのようになめらかで落ち着いた髪質を与えます。

24時間* 絡まらずなめらかに気になるアホ毛をフィックス*

ひと塗りで固まらず、浮き毛をしっかりキープ

大きめブラシで自然にすばやく整える

【ヘアマスカラスティック】

・オフライン価格 1,320円(税込) ／ 容量：10ml ※発売日未定

・オンライン価格 1,460円(税込) ／ 容量：10ml

■24時間*持続する髪の広がり＆アホ毛の整え効果

アノブのくせ毛ケアメカニズム フリズカーミング(TM)スタイリングソリューションのフィックス効果により高湿度でも髪の乱れなく 素早く強力にアホ毛を整えます。

*自社調べ

■42mmサイズのビッグブラシで均等にムラなく固定

360°の細かい毛並みを持つビッグブラシで塗った瞬間に素早く吸収乾燥し、アホ毛、くせ毛、広がり 飛び出た髪をすっきり整え、エッジの効いたスタイルも確実に仕上げます。

■ベタつきにくく、白浮きしにくい自然なフィックスと表面のまとまりのない仕上がり

固まり、油分感、ベタつきなく一本一本均一に塗られ、自分の髪のように自然でやわらかく仕上がり、欠点のないルックを演出します。

■ダメージを受けて広がってパサついた髪に即時の保湿と栄養を供給

6種類のキューティクルシーリングケア成分が毛髪の奥深くまで浸透した後、植物性タンパク質*1と栄養が豊富なオイルブレンド*2が傷んだキューティクルを健康な髪にケアします。

*1加水分解野菜タンパク、加水分解ダイズタンパク(全て保湿成分)

*2アルガニアスピノサ核油、プルケネチアボルビリス種子油、ヤシ油、アーモンド油、ホホバ種子油、月見草油、アボカド油

■UNOVE (アノブ)とは

UNOVEのヘアケアラインは2019～2023年に韓国最大のHealth&Beautyチャンネルであるオリーブヤングシャンプー部門にて５年連続受賞した同社のグローバルヘアケアブランドDr.forhairの技術力で誕生したパーソナルケアブランドです。UNOVE (アノブ)は「羨望の柔らかな髪へ」導くために、ダメージ髪に潤いを与え、柔らかさや香りを基にムードをまとうことができるのが特徴です。

【POINT】

１.韓国国内No. 1のヘルス＆ビューティストアで1位を獲得

2022～2024年に3年連続オリーブヤングでヘアケア部門第1位

2024年韓国オリーブヤング シャンプー部門第2位

２.24時間*⁶対応！髪の美容液

髪に必要なタンパク質*⁷配合で、毎日ダメージを受ける頭皮と髪に潤いを補給できるよう、シャンプーの他に、ウォータリータイプ・オイルタイプ・クリームタイプなど複数のトリートメントをラインナップ

※6 いつでも使えること

※7 加水分解ダイズタンパク、加水分解トウモロコシタンパク、加水分解アボカドタンパク、カラスムギタンパクエキス(すべて補修成分)

３.まるで香水！こだわりのシグネチャーパフューム

専門調香技術を適用したアノブだけのシグネチャーパフュームで魅力的でフレッシュな香りを表現

【オフライン取扱店舗】

マツモトキヨシ、ロフト、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、ROU、ARTMAN、アインズトルペ、イオン（一部店舗除く）

■各種リンク

・アノブ公式サイト：https://unove.jp/

・Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/unove

・日本公式X：https://x.com/UNOVE_japan

・日本公式Instagram：https://www.instagram.com/unove.jp/