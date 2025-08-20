【ne Quittez pas】25年秋冬コレクションを発表。「Folklore Ever After」をテーマに、継承されたクラフツマンシップを現代にアップデート

株式会社Pasand2025 Autumn/Winter Collection Visual

インドの職人技とモダンなデザインを融合するファッションブランド＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞は、「Folklore Ever After」をテーマに掲げた2025年秋冬コレクションを発表。8月20日(水)より公式サイトでシーズンビジュアルを公開し、Pasand by ne Quittez pas全店にて順次発売いたします。

= Folklore Ever After =

フォークロアは永遠に。

過去への憧れ、未来への希望

心は自由に過去と未来を行き来する。

伝統の中に見つけた物語は

今日の私を豊かにして

明日への想像を膨らませる。

継承されたクラフツマンシップを現代にアップデート

フォークロアは、folk（＝人々、民俗）＋lore（＝物語、伝統）を掛け合わせて生まれた言葉。

伝統的な刺繍や製法を通じて紡がれた物語を受け継ぎ、今のムードを纏わせてアップデートする気持ちを込めたコレクションです。

リラクシングで高揚感のある世界観に加え、2025年春夏より新たな個性を宿したアーバンな佇まいの商品群とともに、女性が持つオン／オフの様々なシーンに寄り添ったコレクションを展開しているne Quittez pas。今季のシーズンビジュアルでもそれぞれの女性像を投影しています。

＜Relaxing Style＞手仕事への敬意や、自分の好きを貫く強さを秘めたロマンティックなコレクション

ヨーロッパの伝統衣装を彷彿とさせる刺繍やブロックプリント、カットワークなど、テキスタイルの中にタイムレスな世界が広がります。ブランドを象徴するロングドレスやブラウスに加え、ベルベットやキルティング、ニットなど秋冬らしい温かみを感じさせるラインナップが揃いました。

豊かなフリルやギャザー、動くたびにゆれるドラマティックなドレスは、手仕事への敬意や自分の好きを貫く強さを秘めたロマンティックなコレクションです。

＜Urban Style＞確かなモノづくりに裏付けされた、日常の中できらめくクラシックな華やぎ

可憐な小花モチーフの刺繍がちりばめられたレディーなロングスカートや、ラメ糸で描かれたダイヤ柄が煌めくオールインワン、水彩タッチなフラワープリントのアウターなど、ノスタルジックなディティールを備えながら、現代のムードにアップデートしたアーバンな新作。

エレガントな佇まいのなかに、構築的なアートのような洒落感やチャーミングな乙女心が宿ります。

オフィスやパーティーシーン、ハレの日まで、日常の中にきらめくクラシックな華やぎを与えてくれます。

＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞は、「Ordinary Happiness」をコンセプトにした、日常の喜びを生み出すためのブランドです。デイリーウェアを軸に、何気ない日常からオフィスやハレの日、そして休暇や旅先でも心が躍る服。裏地のコットンにまで気配りが行き届いた着心地は、まさに20年以上インドでものづくりを続けてきたゆえのクオリティです。

Pasand by ne Quittez pas (パサンド バイ ヌキテパ)

Pasand by ne Quittez pas AOYAMA本店

＜Pasand（パサンド）＞は、＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞がキュレーションしたセレクトショップ。「Ordinary Happiness」をテーマにしたオリジナルのファッションアイテムやホームプロダクトetc. そして世界各地で心奪われたすてきなもの。ものとの出会いにパワーチャージできるような楽しさを凝縮してお伝えしています。

＝ ne Quittez pasについて ＝

インドの上質な素材や職人技とモダンなデザインを融合するファッションブランド。東京・青山の旗艦店を中心とした直営店のほか、様々な高感度セレクトショップで展開。

[Instagram] @pasand_by_nequittezpas

＝生産におけるサステナビリティ＝

設立当初より20年に渡り、生産拠点であるインド現地にて、ものづくりに関わる約300名以上の雇用を生み出し、女性を含むひとりひとりの安定した生活を支えてきました。また、生産過程の産業廃水を浄化する処理技術をもつ優れた工場とパートナーシップを組むなど、人としての尊厳を守りながら、持続可能な循環を創っていくことを大切にしています

直営店舗一覧

Pasand by ne Quittez pas 公式オンラインストア https://www.nequittezpas.jp

Pasand by ne Quittez pas AOYAMA

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan新宿

Pasand by ne Quittez pas アトレ恵比寿

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan横浜

Pasand by ne Quittez pas 大丸神戸

Pasand by ne Quittez pas グラングリーン大阪

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan高輪 ＊2025年9月12日 New Open