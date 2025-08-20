『クリアターン』から貼って寝るだけのうるおい凝縮針パッチが9月22日よりパワーアップリニューアルして新発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』から、貼って寝るだけでうるおいをダイレクトに注入※1できる目もと・口もと用のシートマスク「ヒアロチューン　マイクロパッチ」（2品目4品種、ノープリントプライス）を2025年9月22日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に発売します。


◇クリアターン公式サイト　https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/


※1角層まで




■発売の背景


「ヒアロチューン　マイクロパッチ」は2021年8月に発売した針状ヒアルロン酸（保湿）を肌へダイレクトに注入※1するシートマスクで高機能なスキンケアを使いたいという方々のニーズに合致し、愛用者を拡大しています。使用実態としては、ハリが特に気になる時や、会合や友人に会う前の日に使用するなど、スペシャルケアとしてご使用頂く方が多くなっています※2。このたび、「ヒアロチューン　マイクロパッチ　1500」はグルタチオン（保湿）を新配合、「ヒアロチューン　マイクロパッチ　2000」はマスクのサイズを1.6倍※3にするパワーアップリニューアルで、現愛用者の方々はもちろん、更なる愛用者の拡大とお客さまにより満足していただける商品であることを目指します。



※2 当社調べ　※3 従来比


■商品特長


１.貼って寝るだけ！注入ニードル


ヒアルロン酸(保湿)の針が気になる目もと・口もとへダイレクトに浸透※1します。







　【ヒアロチューン　マイクロパッチ　1500】


針の数　1,500本※4。グルタチオン（保湿）新配合。翌朝ぷっくり透明感のある肌へ


みちびきます。




【ヒアロチューン　マイクロパッチ　2000】


針の数　2,000本※4。最大級サイズ※5。気になる部分を徹底ケア。


マスクのサイズ、1.6倍※3。乾燥によるくすみがちな目もと・口もとを広範囲に


ケアします。




２.密着感UP※3！　寝ている間もはがれにくい


　肌にしっかりマスクが貼りつき、一晩中針が溶けつづけます。


翌朝ぷっくりぷるるん。進化型部分用マスクです。






※1角層まで　※3従来比　※4 1回あたり（2枚合計）の数　※5自社内で　※6年齢に応じたケア　※7ヒアルロン酸PEG-8-2Na　※8パルミチン酸レチノール　Hはヒアルロン酸のこと


■『クリアターン』について


1998 年にデビューした、シートマスクブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界10の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム）で展開しています。



2025年9月22日　発売　　


『ヒアロチューン　マイクロパッチ』　新商品（2品目4品種)





販売名/容量/特長


１. CT　マイクロパッチ　1500 1回分


ヒアルロン酸と新配合のグルタチオン(保湿)を針状に結晶化させた、部分用ニードルマスク。貼って寝るだけで、1500本※4のニードルが気になる目もと・口もとに贅沢なうるおいをダイレクトに注入※1。翌朝ぷっくり明るい肌へ。


２.CT　マイクロパッチ　1500 3回分


ヒアルロン酸と新配合のグルタチオン(保湿)を針状に結晶化させた、部分用ニードルマスク。貼って寝るだけで、1500本※4のニードルが気になる目もと・口もとに贅沢なうるおいをダイレクトに注入※1。翌朝ぷっくり明るい肌へ


３. CT　マイクロパッチ　2000+ 1回分


Wヒアルロン酸に、グルタチオン(保湿)・ナイアシンアミド(保湿)・レチノール誘導体※8・H(保湿)を新配合した部分用ニードルマスク。貼って寝るだけで、2000本※4のニードルが気になる目もと・口もとに贅沢なうるおいをダイレクトに注入※1。マスクの大きさも約1.6倍※3でくすみがちな目もと・口もとを広範囲にケアします。


４. CT　マイクロパッチ　2000+ 3回分


Wヒアルロン酸に、グルタチオン(保湿)・ナイアシンアミド(保湿)・レチノール誘導体※8・H (保湿)を新配合した部分用ニードルマスク。貼って寝るだけで、2000本※4のニードルが気になる目もと・口もとに贅沢なうるおいをダイレクトに注入※1。マスクの大きさも約1.6倍※3でくすみがちな目もと・口もとを広範囲にケアします。


※1角層まで　※3従来比　※4 1回(2枚)あたり　※8 パルミチン酸レチノール　Hはヒアルロン酸のこと



■『コーセーコスメポート』について


『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。


このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。


コーセーコスメポート株式会社　経営企画部　カスタマーコミュニケーション室　広報課　


メールアドレス　pr@kosecosmeport.co.jp



※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール)　TEL　0800-222-2202　でお受けしています。