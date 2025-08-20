こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【昭和医科大学】足腰の衰えがメタボを招く？ 働く世代を6年間追跡し判明したロコモとメタボの意外な関係
昭和医科大学（東京都品川区／学長：上條由美）の吉本隆彦准教授（医学部衛生学公衆衛生学講座）らは、自動車製造業で働く日本人労働者4,301人を最長6年間追跡し、ロコモティブシンドローム（ロコモ）が将来のメタボリックシンドローム（メタボ）発症リスクを1.34倍高めることを明らかにしました。一方、メタボはロコモの発症と有意な関連を示さず、「足腰の健康」を維持することがメタボ予防の出発点となる可能性が示されました。本研究成果は国際学術誌『Preventive Medicine』（2025年6月20日公開）に掲載されました。
■研究の背景・目的
高齢化と定年延長によって就労を継続する高年齢労働者が増加しており、労働者の運動器の衰えは怪我や転倒、さらには早期退職につながる懸念があります。ロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）とは、加齢や生活習慣などにより骨・関節・筋肉などの運動器機能が衰え、移動能力（立つ・歩くなど）が低下した状態を指し、転倒や要介護へ進むリスクと関連します。近年は高齢者にとどまらず働く世代でもその影響が注目されています。
一方、メタボリックシンドローム（以下、メタボ）は心血管疾患の主要リスクであり、個人の健康だけでなく医療費を圧迫する重要課題です。両者は運動不足・慢性炎症・肥満といった共通要因を持つものの、就労世代におけるその相互関係については解明されていませんでした。本研究では、製造業に従事する社員の定期健診データを用い、ロコモとメタボの因果関係を時系列で検証しました。
■研究内容および成果
本研究は、吉本隆彦准教授（昭和医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座）、篠崎智大准教授（研究当時：東京理科大学工学部、現所属：東京大学大学院情報学環）、松平浩医学博士（テーラーメイド腰のクリニック）らによる共同研究チームが、日産自動車株式会社（本社・九州支部）の社員に毎年実施される定期健診データ（2016～2022年度）を用いて、ロコモとメタボの相互関係を明らかにすることを目的に実施したものです。
2016年時点で定期健診を受診した40歳以上の労働者5,010人を対象に、その後のロコモとメタボの有無を6年間追跡しました。ロコモは片脚立ち上がりテスト、ツーステップテスト、GLFS-25質問票*¹のいずれかの基準を満たす場合と定義（各指標ごとにも分析）し、メタボは本邦の診断基準（腹囲＋血圧・血糖・脂質の3要素中2要素）で判定しました。Cox比例ハザードモデル*²でロコモ→メタボ、メタボ→ロコモの両方向を解析しました（年齢・性別・喫煙・飲酒・身体活動を調整）。また、サブ解析として、COVID-19流行前に限定した解析（2016～2019年度）や、毎年欠かさず健診を受診した者のみの解析も行い、結果の頑健性を確認しました。
その結果、研究開始時にメタボではない4,301人のうち、追跡期間中に20.4％がメタボを発症しました。解析の結果、ロコモがあるグループは、ないグループに比べてメタボの発症リスクが1.34倍高いことが判明しました（調整済ハザード比[HR] 1.34, 95％CI 1.16-1.55）。さらに、片脚立ち上がりテストやツーステップテストで運動機能の低下がみられるグループでは、リスクが1.58倍および1.75倍と、より高くなることが示されました。
一方、研究開始時にロコモに該当しない3,359人の38.5％が新たにロコモを発症しましたが、メタボはロコモ発症と有意な関連を示しませんでした（調整済HR 1.07, 95％CI 0.88-1.31）。感度解析でも結果は一致し、COVID-19パンデミックの影響は限定的と示唆されました。