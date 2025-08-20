¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¡¦º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¶¦ºÅ¡Û¸òÎ®¿Í¸ýÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¡8/31¤Ë³«ºÅ
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¡Ê³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Î¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¡Ö¤è¤«¤ÍARITA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª³¹ÊÂ¤ß¤ò¤á¤°¤ëÆæ²ò¤¥Ä¥¢ー¤ÇÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤µ¤é¤ËÍÅÄÄ®¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤ò¡¢£¸·î31Æü¤Ëº´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤È¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÅÄÄ®¤Î¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ëÍÅÄ¾Æ¤¬ÍÌ¾¤Ç¡ÖÍÅÄÀé¸®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡Ö½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÍÅÄ¾Æ¤Î¸å·Ñ¼Ô°éÀ®»ö¶È¤ÎÂÚ¤ê¡¢¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢ÍÅÄÄ®¤Î¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛUNLOCK ARITA ÍÅÄÃµµá¡ª¡÷ÍÅÄ¤¦¤Á¤ä¤Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
Æü¡¡»þ¡§¡¡ 2025Ç¯£¸·î31Æü¡ÊÆü¡Ë13»þー16»þ30Ê¬¡Ê17»þ´°Á´²ò»¶¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§¡¡¸ÅÌ±²È¡Ö¾®Ï©°Ã¡×¡Êº´²ì¸©ÍÅÄÄ®¾å¹¬Ê¿1-8-11¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§¡¡¡ÚÂè£±Éô ´é¹ç¤ï¤»¡Û¡Ê30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÍÅÄÄ®¤äÍÅÄ¾Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢»²²Ã´ë¶È¤Î¾Ò²ð¤â´Þ¤à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè£²Éô ÍÅÄÄ®¤ò¤á¤°¤ëÆæ²ò¤¥Ä¥¢ー¡Û¡Ê60Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³ØÀ¸¤¬ÍÅÄÄ®¤ò°ÆÆâ¤·¡¢Ææ²ò¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè£³Éô ¸òÎ®²ñ¡Û¡Ê30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ä¥¢ー¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¾ì½ê¤ä¾¦ÉÊ¤ò¥«ー¥É¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¸òÎ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÅÄÄ®¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè£´Éô ³ØÀ¸¤«¤éÍÅÄÄ®¤ä´ë¶ÈÂ¦¤Ø¤ÎÄó°Æ²ñ¡Û¡Ê40Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âè£³Éô¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¼Â¸½¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òÍÅÄÄ®¤ä´ë¶È¤ËÄó°Æ¤·¡¢¸òÎ®
Äê¡¡°÷¡§¡¡15Ì¾¡ÊÂç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢¹â¹»À¸ÂÐ¾Ý¡Ë¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ
¿½¡¡¹þ¡§¡¡ Peatix¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://peatix.com/event/4534334/view
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ëËÜ³Ø¤Èº´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡¢´Ñ¸÷¡¦»º¶È¿¶¶½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ2021Ç¯¤«¤é¡¢ÍÅÄÄ®³èÀ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤è¤«¤ÍARITA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥áー¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
