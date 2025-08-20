こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道医療大学が「医療職体験ビレッジ ～見る知る医療・福祉のお仕事～」を開催 ― 薬剤師や歯科医師、看護師や公認心理師、福祉職など、幅広い医療関係の仕事を体験
北海道医療大学（北海道石狩郡）は8月18日と19日、札幌駅前地下歩行空間（チ・カ・ホ）において「医療職体験ビレッジ～見る知る医療・福祉のお仕事～」を開催した。これは、幅広く医療関係の仕事を体験できるイベントで、小学生以上を対象として実施。薬剤師や歯科医師、看護師や福祉職、作業療法士や言語聴覚士などの仕事を体験した参加者に、それら医療関係の職業について理解を深めてもらうことができた。また、19日には同大が連携協定を結んでいる星槎道都大学（北海道北広島市）も、保育士や建築士などの仕事を体験できるブースを出展した。
北海道医療大学は薬学部や歯学部、リハビリテーション科学部など6学部9学科を擁する道内有数の医療系総合大学であり、卒業生らはさまざまな分野で活躍し高い評価を得ている。
しかし医療職は慢性的な人手不足であることから、同大は医療職について理解を深め、少しでも多くの人に医療職を志してもらえるよう、医療・福祉職の職業体験イベントを開催。盛況を博している。
8月18日・19日には、「医療職体験ビレッジ～見る知る医療・福祉のお仕事～」を開催。薬の分包機を使ってお菓子を分包する「薬剤師体験」や、学生とともにケースカンファレンスを行う「公認心理師体験」、電動歯ブラシを使って模型についた汚れを落とす「歯科衛生士体験」など、参加者はさまざまな医療関係の職業を体験した。
また、19日は連携協定を結ぶ星槎道都大学によって、社会福祉（保育）、デザイン、建築、経営（スポーツビジネス）など、医療・福祉分野以外の学びを体験することができるブースも出展された。
イベントの内容は下記の通り。
◆医療職体験ビレッジ～見る知る医療・福祉のお仕事～
【日 時】8月18日（月）・19日（火）
【会 場】札幌駅前地下歩行空間（チ・カ・ホ）北3条交差点広場（西）
【対 象】小学生以上
【主 催】北海道医療大学
【後 援】札幌薬剤師会・北海道看護協会・北海道言語聴覚士会
【共 催】星槎道都大学
【18日のイベント内容】
（1）薬剤師体験 薬剤師のお仕事体験～分包してみよう～
薬の分包機を使ってお菓子の分包を体験します。分包後のお菓子はお持ち帰りいただけます。
（2）看護師体験 ミニナースのお仕事チャレンジ！
点滴を固定して滴下を調整する体験をしてみよう。
（3）福祉職体験 「すごろくトーク」を使って大学生とお話ししよう！
（4）公認心理師体験 「どうしたのかな？」～ケースカンファレンス体験ブース
「この子、どうしたんだろう？」「どんな気持ちだと思う？」「君がカウンセラーなら、なんて声をかける？」という問いについて、学生ボランティアと一緒に考える作戦会議（ケースカンファレンス）。物事を一面だけで多角的に見る、カウンセラーの「見立て（アセスメント）」の仕事を体験できます。「正解は一つじゃない」というメッセージを伝えることで、多様な考えを尊重する姿勢を学べます。
（5）作業療法士体験 作業療法を体験してみよう！
作業療法士が実際に用いる道具を使って、手先の器用さや頭の働きをはかってみよう！
（6）臨床検査技師体験臨床検査技師体験 臨床検査技師のおしごとをやってみよう！
病気を発見するための臨床検査はたくさんあります。今回は、顕微鏡をのぞいたり、超音波を使ったり、心臓が出す電気をとらえて検査します。本物の検査を体験して、目では見えない細胞やバイ菌、カラダの中を見てみよう！