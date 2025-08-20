チキンラーメン「ひよこあにき」と初コラボレーションが決定！ 9月8日はドンペンのお誕生日！「#ドンペン生誕祭2025」











■ドンペンのお誕生日を一緒にお祝いしよう！豪華景品が当たるSNSキャンペーン開催！

＜実施概要＞

【第1弾】 ドンペン生誕祭2025 お祝い画像投稿キャンペーン

期間：2025年9月1日（月）～9月14日（日）

内容：ドン・キホーテ公式Xをフォローし、「#ドンペンの誕生日」をつけてドンペンの画像（イラストや写真）をコメント欄に投稿すると、抽選で15名さまに非売品ドンペンぬいぐるみが当たります。 ■ドンペンのお誕生日を一緒にお祝いしよう！豪華景品が当たるSNSキャンペーン開催！＜実施概要＞【第1弾】 ドンペン生誕祭2025 お祝い画像投稿キャンペーン期間：2025年9月1日（月）～9月14日（日）内容：ドン・キホーテ公式Xをフォローし、「#ドンペンの誕生日」をつけてドンペンの画像（イラストや写真）をコメント欄に投稿すると、抽選で15名さまに非売品ドンペンぬいぐるみが当たります。







【第2弾】 ドンペン生誕祭2025開催記念 インスタントウィンキャンペーン

期間：2025年9月8日（月）～9月14日（日）

内容：ドン・キホーテ公式Xをフォロー＆「ドンペン生誕祭2025」と「ドンペンへのお祝いメッセージ」をつけて投稿へリプライすると、majicaポイント10,000円分のクーポンコードが98名さまに当たります。 【第2弾】 ドンペン生誕祭2025開催記念 インスタントウィンキャンペーン期間：2025年9月8日（月）～9月14日（日）内容：ドン・キホーテ公式Xをフォロー＆「ドンペン生誕祭2025」と「ドンペンへのお祝いメッセージ」をつけて投稿へリプライすると、majicaポイント10,000円分のクーポンコードが98名さまに当たります。







▼公式SNSはこちら▼

X(旧 Twitter)：https://x.com/donki_donki

Instagram：https://www.instagram.com/donki_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@donki_cp



https://digitalpr.jp/table_img/2034/116280/116280_web_7.png



◆お買い物にはmajicaアプリのご利用が便利です！

(https://www.majica-net.com/app/）

「majica（マジカ）」は 2014 年 3 月からサービスを開始した電子マネーで、2025年にはアプリ会員数が1,800万人を突破。2027年6月期には、若年層（15～24歳）人口の50％の会員化を目指し、グループ全体で若年層の支持を集め続けることを目標に掲げています。

お買い物時にmajicaマネー残高もしくはUCSクレジットカードでお支払いいただくと、majicaポイントが付与され、貯まったmajicaポイントは、PPIHグループ店舗で1majicaポイント1円分としてお買い物にご利用いただけます。今後もお客さまに便利にお得にお買い物いただけるよう、オリジナルの機能やサービスをお届けいたします。





◆商品へのご意見はマジボイスへ （ https://www.majica-net.com/majivoice/ ）

“みんなの声で、ぜんぶが変わる！？”オリジナル電子マネー『majica（マジカ）』の公式アプリ内に、2023年11月からスタートした『マジボイス』。お店の設備やサービス、商品へのダメ出しほか、お客さまのマジなご意見やご要望をもとに、一緒に変えていく新サービスです。

※掲載反映までは時間がかかる場合があります。









◆商品へのご意見はマジボイスへ （ https://www.majica-net.com/majivoice/ ）“みんなの声で、ぜんぶが変わる！？”オリジナル電子マネー『majica（マジカ）』の公式アプリ内に、2023年11月からスタートした『マジボイス』。お店の設備やサービス、商品へのダメ出しほか、お客さまのマジなご意見やご要望をもとに、一緒に変えていく新サービスです。※掲載反映までは時間がかかる場合があります。



▼公式SNSはこちら▼X(旧 Twitter)：https://x.com/donki_donkiInstagram：https://www.instagram.com/donki_jpTikTok：https://www.tiktok.com/@donki_cphttps://digitalpr.jp/table_img/2034/116280/116280_web_7.png◆お買い物にはmajicaアプリのご利用が便利です！(https://www.majica-net.com/app/）「majica（マジカ）」は 2014 年 3 月からサービスを開始した電子マネーで、2025年にはアプリ会員数が1,800万人を突破。2027年6月期には、若年層（15～24歳）人口の50％の会員化を目指し、グループ全体で若年層の支持を集め続けることを目標に掲げています。お買い物時にmajicaマネー残高もしくはUCSクレジットカードでお支払いいただくと、majicaポイントが付与され、貯まったmajicaポイントは、PPIHグループ店舗で1majicaポイント1円分としてお買い物にご利用いただけます。今後もお客さまに便利にお得にお買い物いただけるよう、オリジナルの機能やサービスをお届けいたします。



株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：吉田直樹）は、公式キャラクター「ドンペン」の誕生日である9月8日を記念し、今年も「#ドンペン生誕祭」を8月25日（月）から9月21日（日）まで開催します。今年はキャラクターコラボレーションをはじめ、SNS投稿キャンペーンや非売品グッズが当たる企画、新商品の販売などドンペンファンの皆さまと一緒に楽しめるコンテンツでドンペンの誕生日を盛り上げます！■今年のドンペン生誕祭は「ひよこあにき」に乗っ取られる？！怪しげだけどアミューズメント感満載な生誕祭が全国279店舗で開催。日清食品「チキンラーメン」のキャラクター「ひよこあにき」と、ドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の初コラボレーションが実現します。鳥類同士であること、そして誕生日が近いことをきっかけに生まれた本企画では、毎年誕生日を華やかに祝われるドンペンに嫉妬したひよこあにきがプロデュースするダークで不気味な雰囲気漂うバースデーパーティーをテーマとしたコラボグッズを8月25日（月）から全国のドン・キホーテ279店舗※にて発売します。また、ドンペンの誕生日当日の9月8日（月）には、MEGAドン・キホーテ成増店、9月21日（日）にはMEGAドン・キホーテ姫路広畑店にて合同グリーティングイベントを実施。対象グッズを購入されたお客さまは、ひよこあにき＆ドンペンと一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。https://digitalpr.jp/table_img/2034/116280/116280_web_3.pnghttps://digitalpr.jp/table_img/2034/116280/116280_web_4.png■ドンキ従業員の声から誕生！2025年9月中旬よりトラベルグッズが順次販売開始！日頃、お客さまと接しているドンキの店舗従業員からアイデアを募集して生まれた企画が実現。ドンペンと一緒に旅行や普段のお供にもぴったりな商品が9月中旬より順次販売されます。https://digitalpr.jp/table_img/2034/116280/116280_web_5.pnghttps://digitalpr.jp/table_img/2034/116280/116280_web_6.png※価格や販売開始時期、取り扱い状況は店舗により異なる場合がございます。予めご了承ください。#ドンペン生誕祭2025 特設サイト：https://www.donki.com/official-character/birthday_2025/■ドンペン愛を語ろう！マジボイス連動キャンペーン！PPIHグループ店舗にて使用できる公式アプリ「majica」内に搭載されたサービス『マジボイス』のおしえて掲示板にてお客さまからのドンペン愛を募集したキャンペーンを開催します。＜実施概要＞あなたの街のドンペンの写真や、お気に入りのドンペングッズを投稿してドンペン愛を語ろう！期間：2025年9月1日（月）～9月14日（日）内容：ドンペンの写真や画像(ご当地、看板、グッズなど)、またはコメントを投稿してください。投稿した会員から抽選で計40名さまにドンペングッズが当たります。