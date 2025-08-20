高槻市在住のホルン奏者率いる金管五重奏と打楽器によるコンサートが開催

高槻市

令和7年11月8日（土曜日）に高槻城公園芸術文化劇場で、プロ奏者による金管楽器と打楽器のコンサート「たかつきんご打！金管五重奏と打楽器の午後」が開催。トランペット、トロンボーン、ホルンなど、迫力だけでなく柔らかさや繊細さなど幅広い表現力を持つ金管楽器の豊かな響きを、分かりやすい楽器解説とともにお届けします。

今回のコンサートは、高槻市在住のホルン奏者の永武靖子さんと日本センチュリー交響楽団打楽器奏者の廣川祐史さんを中心に企画され、吹奏楽でよく使われる金管楽器が主役。クラシックのほか日本の歌曲や映画音楽、ミュージカルナンバーなど耳馴染みのある曲目を、トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバ、パーカッションの金管五重奏と打楽器のアンサンブルで楽しむことができます。また、演奏に使われる金管楽器の音の出るしくみや音色の特徴を分かりやすく解説するコーナーやリズムに合わせて観客も一緒に演奏に参加してもらうコーナーもご用意しています。ぜひコンサートにお越しください。

【イベント概要】

日時：令和7年11月8日（土曜日）開演14時（開場13時30分）

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館太陽ファルマテックホール（高槻市野見町6番8号）

アクセス：JR「高槻駅」より徒歩13分。阪急「高槻市駅」より徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください。

料金：一般2500円（25歳以下500円）、友の会2200円

※全席指定

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場ホームページ

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/20250317-3687

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072‑671‑9999（10時から17時まで）

※月曜日休館（祝日を除く）