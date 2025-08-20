食欲の秋！【西日本ご当地肉めぐり旅】キャンペーン開催　抽選で選べる宿泊券プレゼント｜2025年9月1日～11月30日

株式会社リロバケーションズ

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）は、秋の行楽シーズンに皆様にグルメ旅を愉しんでいただけるよう西日本エリアの宿8施設にて、2025年9月1日～11月30日まで「西日本ご当地肉めぐり旅キャンペーン」を開催いたします。

西日本ご当地肉めぐり旅キャンペーン：https://relohotels.com/special/16376/(https://relohotels.com/special/16376/)

本キャンペーンでは、各施設のご夕食コースに用意された但馬牛や佐賀牛、石垣牛などのご当地ブランド肉を味わいつつ、SNSへの投稿でペア宿泊券が抽選で当たるというワクワク感もお愉しみいただけます。期間中、複数施設に宿泊しエントリーいただくことも可能です。

徐々に暑さも落ち着き食欲が湧いてくる秋、各地自慢のお肉でパワーチャージしアクティブな秋旅を愉しんでみてはいかがでしょうか。

【西日本ご当地肉めぐり旅】キャンペーン

期間：2025年9月1日～11月30日

＜内容＞１.対象施設で「ご当地牛メニュー」を撮影 ２.指定のハッシュタグ＆宿泊施設のアカウントをタグ付けしてInstagramに投稿（フィードまたはリール） ３.宿泊希望施設の公式アカウントをフォローでエントリー完了

★エントリーいただいた方の中から抽選で選べる宿泊券をプレゼント。

指定ハッシュタグ：#リロご当地肉めぐり旅

賞品：1泊2食付きペア宿泊券（対象施設からお好きな施設を選択）1組2名様

抽選発表：12月上旬にご当選者のInstagramへDMにてご連絡

■対象施設／おすすめプラン

・≪但馬牛≫ 兵庫県 レイセニット城崎スイートVILLA／https://x.gd/Gxddk

・≪峠下牛≫ 広島県 賀茂川荘／https://x.gd/lnJk4c

・≪鳥取和牛≫ 鳥取県 皆生風雅／https://x.gd/29caf

・≪鳥取和牛≫ 鳥取県 湯喜望 白扇／https://x.gd/kq3OG

・≪しまね和牛≫ 島根県 ゆとりろ津和野／https://x.gd/uEiYg

・≪あか牛≫ 熊本県 ゆとりろ山鹿／https://x.gd/bxQ9C

・≪豊美牛≫ 大分県 ゆとりろ別府／https://x.gd/pWKby

・≪おおいた和牛≫ 大分県 別府風雅／https://x.gd/Ax1YF

・≪佐賀牛≫ 佐賀県 佐賀風雅／https://x.gd/Fuf5M

・≪石垣牛≫ 沖縄県 VIVOVIVA石垣島／https://x.gd/vs5kc

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル再生・コンサルティング事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

