ポリアクリルアミド市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
ポリアクリルアミドは、高分子化合物として水処理、石油回収、製紙、農業補助剤など多様な産業分野で広く利用されている。特に水に溶解しやすく、凝集性や粘性を制御できる特性から、環境対策やエネルギー分野で不可欠な素材とされる。用途に応じてアニオン型、カチオン型、非イオン型などに分類され、それぞれ異なる機能を持つ。近年では、バイオベース素材への応用研究も進み、持続可能性を重視する社会的要請に応える動きも見られる。
業界の発展には、環境規制の強化や資源枯渇リスクへの対応が大きな影響を与えている。特に水処理需要の拡大が市場を牽引し、高性能化や用途特化型製品の開発が加速している。加えて、ポリアクリルアミドの製造工程における環境負荷を低減する技術革新も進んでおり、グリーンケミストリーの観点からも重要性が高まっている。地域別では、インフラ整備が進む新興国市場での需要拡大が顕著で、今後さらに用途の多様化と高付加価値化が求められる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルポリアクリルアミド市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2031年までにグローバルポリアクリルアミド市場規模は94.51億米ドルに達すると予測されている。
図. ポリアクリルアミド世界総市場規模
図. 世界のポリアクリルアミド市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ポリアクリルアミドの世界的な主要製造業者には、SNF Group、Kemira、Solenis、NUOER GROUP、PetroChina Daqing、Bejing Hengju、Anhui Tianrun、Anhui Jucheng、Henan Zhengjia Green Energy、Shandong Polymerなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。
企業の成長戦略としては、製品ポートフォリオの拡充と市場適応力の強化が鍵となる。環境対応型製品やバイオ由来素材への切り替えを進める企業が増え、持続可能性を意識した研究開発投資が競争力の源泉となる。さらに、現地生産・現地販売体制の強化により、供給網の最適化と顧客ニーズへの迅速な対応を図る動きも重要になる。今後は、単なるコスト競争ではなく、技術革新力と環境対応力が企業価値を左右する要素となっていく。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Non-Ionic Polyacrylamide （PAMN）
Anionic Polyacrylamide （APAM）
Cationic Polyacrylamide （CPAM）
Others
用途別セグメント：
Water Treatment
Paper & Pulp
Oil & Gas Extraction
Mining
Agriculture
Others
