ドイツの世界的音響機器メーカーSennheiser はライフスタイル ブランド ABYTS と提携し、特別版ヘッドフォン、ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless を発売

Sennheiserは、創立80周年を記念し、革新と卓越性への揺るぎないこだわりを体現するスペシャルコラボレーションを発表します。ライフスタイルブランド「ABYTS」とのスペシャルコラボレーションとして、 Sennheiserは 「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」 をリリースします。本モデルは、Sennheiserのサウンドにおける伝統と佐藤氏の洗練された美意識が融合した、まさに特別な一台です。

ABYTS は 2020 年に佐藤健によって設立されました。ABYTS は、シンプルさ、品質、個人の表現という価値観に根ざしたライフスタイルブランドです。

佐藤健氏は、『るろうに剣心』や『仮面ライダー』、その他数々の話題作で知られる日本を代表する俳優です。俳優業にとどまらず、その独自のスタイルと創造性への真摯な姿勢は、Sennheiserが長年大切にしてきた精密さ、革新性、デザインへのこだわりとも深く共鳴します。

佐藤健が、音楽をテーマにした映像作品を手がけたことをきっかけに実現したこのコラボレーション。

佐藤は、以下のように語っています。



「自分の作品をできる限り没入感のあるサウンド環境で体験してもらいたいとずっと思ってきました。Sennheiserとなら、その想いが現実になります。」 - 佐藤健

ベースモデルとなる「MOMENTUM 4 Wireless」は、音質だけでなくデザインにもこだわるすべての人に向けて設計されました。移動中でも、仕事中でも、静かなひとときを楽しむときでも、Sennheiserならではのサウンドで、音楽や映画の世界にこれまでにない没入体験をもたらします。

アドバンスト・アダプティブ・ノイズキャンセリング機能により周囲の雑音を抑え、最大60時間のバッテリー駆動で長時間の使用も安心。軽量設計、直感的なタッチコントロール、カスタマイズ性の高い操作性、そしてクリアな通話品質により、現代のライフスタイルにフィットする理想的なパートナーです。

特別仕様となる「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」は、ブラックのボディがブロンズオレ

ンジのラインとロゴプレートでさりげなく彩られ、左側のハウジングには、“abyts tokyo”の文字が

レーザーで刻印されています。外装もコラボレーション仕様の特別パッケージ。そして携帯にも便

利な“abyts tokyo”の文字入り専用ケースが付属します。

発売情報

商品名：ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless

小売価格：59,950円（税込）

「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」は、ABYTS公式サイト

（ https://abyts.com/products/abyts-edition-momentum-4-wireless-resale ）にて発売中。Sennheiserオンラインサイト（ sennheiser-hearing.com）および限られた取扱店でも順次発売となります。



Sennheiser ブランドについて - 音の未来を創り続けて80年

私たちは音に生き、音に情熱を注ぎ続けています。感動的な音体験を生み出すこと、それが私たちの原動力です。その情熱は世界最高峰のステージから静寂なリスニングルームまで、あらゆる場所に広がり、「Sennheiser＝真に響く音」という信頼を築いてきました。

2025年、Sennheiserは創立80周年を迎えます。1945年の創業以来、常に音の未来を切り拓き、お客様に驚きと感動を届けるサウンドを追求してきました。

※マイクロホンや会議ソリューション、ストリーミング技術、モニタリングシステムなどのプロフェッショナル音響機器は、Sennheiser electronic SE & Co. KGが手がけています。一方、ヘッドホンやサウンドバー、スピーチ強調型ヒアラブルなどのコンシューマー向け製品は、スイスのSonova Holding AGがSennheiserブランドのライセンスのもとで展開しています。

www.sennheiser.com

www.sennheiser-hearing.com

Sonova Consumer Hearingについて

Sonova Consumer Hearingは、Sennheiserブランドのもとで、プレミアムヘッドホンやヒアラブル製品を展開しています。特にワイヤレスイヤホンやオーディオファン向けのヘッドホン、サウンドバーなどを中心に、高品質な聴覚体験を提供しています。Sonovaは世界17,000人以上の従業員を擁する、革新的な聴覚ケアソリューションのグローバルリーダーです。

佐藤健について

佐藤健氏は、『るろうに剣心』『仮面ライダー』をはじめとする多くの映画・テレビ作品で高い評価を得ている、日本を代表する俳優です。また、クリエイティブ起業家としても知られ、シンプルさと品質にこだわったブランド「A-ABYTS」を立ち上げ、自らの美学と哲学を形にしています。

ABYTSについて

2020年に佐藤健氏が立ち上げたライフスタイルブランド「ABYTS」は、「Answer by Takeru Satoh」の頭文字を冠し、シンプルさ、品質、自己表現を大切にしています。時代を超えて愛される、上質で誠実なプロダクトを届けることを目指しています。

https://abyts.com/

