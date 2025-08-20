こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ウェスティンホテル仙台】秋の果実をバニラの香りが引き立てる、秋彩スイーツを『Autumn Jewels Afternoon Tea』
期間：2025年9月27日(土)～11月28日(金) / 場所：レストラン シンフォニー(26階)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、シーズンに合わせてアフタヌーンティーをご提供。彩りも愛らしいスイーツやセイボリーを、平日はティースタンドにて、週末はブッフェメニューもご用意し、異なるスタイルでお楽しみいただけます。
2025年9月27日(土)より始まる『Autumn Jewels Afternoon Tea(オータム ジュエル アフタヌーンティー)』では、シャインマスカットやいちじくに加え、栗やさつまいもなどの秋の味覚に、マダガスカル産のバニラを随所に散りばめ、甘い香りに包まれたスイーツを提供いたします。もみじとベリーのジュレにバニラクリームとシャインマスカットをトッピングしたパフェや、バニラ香るマスカルポーネチーズと栗の キャレ、いちじくを添えたバニラ風味のカスタードプリンをご用意。そのほか、バニラで香り付けしたさつまいもとりんごのムースや、バニラのさやを香ばしく焼き生地に混ぜたルレ バニーユ、香り立つバニラアイスクリームが並びます。アフタヌーンティーには欠かせないスコーンにもバニラを生地に練り込み焼き上げました。加えて週末は、スイーツやセイボリーを、お好きなだけお召し上がりいただけるブッフェメニューもお楽しみいただけます。マロンパンや黒毛和牛スジ肉と牛たんの根菜ビーフシチュー、サンマのブルスケッタなど、秋らしいメニューをラインナップ。また、当ホテルのスペシャリテ「宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ」は、栗とたまねぎの焦がしバターソースにてご提供いたします。また、同期間、ラウンジ＆バー ホライゾンでは、シャインマスカットのジュレやフレッシュなぶどう、レアチーズケーキなどを宝石箱のように重ねた『シーズナルパフェ ～Autumn Charms(オータム チャームス)～』を発売。トップには、いちじくやマカロン、栗をモンブランに添え、味覚はもちろん、オータムカラーに彩られたパフェです。
秋風に包まれる季節、高層階から木々の移ろいを眺めながら、豊かなバニラの香りを纏った秋限定のスイーツやセイボリーをお楽しみください。
『Autumn Jewels Afternoon Tea Weekday(オータム ジュエル アフタヌーンティー ウイークデイ)』について
三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING(ジン) TEA(ティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、平日の午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。
【メニュー】
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
・もみじのジュレとシャインマスカットのパフェ
・さつまいもとりんごのムース
・マスカルポーネチーズと栗のキャレ
・洋なしのルレ バニーユ
・いちじくのカスタードプリン
・バニラアイスクリーム いちごのソース添え
・バニラ香るスコーン
◇セイボリー
北海道産えびすかぼちゃとニョッキのポタージュ / 焼きなすとベーコンのキッシュ
生ハムとぶどうのいちじくクリームサンドウィッチ
洋なしのエスプーマとチキンの赤すぐりジュレ / なしとりんごの柑橘フルーツポンチ など6種
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション/ オリジナルコーヒー など16種
『Autumn Jewels Afternoon Tea Weekend(オータム ジュエル アフタヌーンティー ウイークエンド)』について
ティースタンドに盛り込んだ6種のスイーツとスコーンのほか、オーブンでゆっくりと火を入れたローストビーフをお席までお届けいたします。セイボリーやブレッド、ヴィーガンメニュー、パスタ、フルーツなどのブッフェメニューもラインナップ。フリーフローのドリンクとともに120分間、こころゆくまでお好きなだけお楽しみいただけます。
【メニュー】※週末のみのご提供
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
Autumn Jewels Afternoon Tea Weekdayと同内容です。
◇スペシャリテ ※
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ
栗とシャリアピンのブール ノワゼットソース
◇セイボリーブッフェメニュー
黒毛和牛スジ肉と牛たんの根菜ビーフシチュー※
北海道産えびすかぼちゃのポタージュ
ぶどうといちじくクリームのサンドウィッチ
塩漬け豚肉と銀杏のカスレ※ / サンマのブルスケッタ※ / シャルキュトリー盛り合わせ※
山形県産マッシュルームのピクルス※ / さつまいものハニーマスタード※ / 8種類の野菜サラダ※
まいたけと宮城県多賀城市産古代米のリゾット※ / なしとスモークサーモンのマリネ※ など22種
◇スイーツ＆ブレッド＆フルーツ ブッフェメニュー※
セサミパンプキン / マロンパン / かぼちゃのタルト / ぶどうのパンナコッタ
バニラ香る洋なしのコンポート / 柿 / ぶどう など11種
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション / コーヒー など19種
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116253/116253_web_1.png
同期間におすすめの『シーズナルパフェ ～Autumn Charms(オータム チャームス)～』について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るシーズナルパフェ。今秋は、「秋の宝石箱」をテーマにシャインマスカットのジュレや、フレッシュなぶどう、バニラアイスクリームを重ね、トップにはマカロンや栗、いちじくを添えたモンブランをご用意。パティシエがチョイスした秋の果実を存分にお楽しみいただけます。
『シーズナルパフェ ～Autumn Charms～』の概要
実施日：9月27日(土)～11月28日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00～23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,000円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116253/116253_web_2.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に240軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
ウェスティンホテル仙台
https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、シーズンに合わせてアフタヌーンティーをご提供。彩りも愛らしいスイーツやセイボリーを、平日はティースタンドにて、週末はブッフェメニューもご用意し、異なるスタイルでお楽しみいただけます。
2025年9月27日(土)より始まる『Autumn Jewels Afternoon Tea(オータム ジュエル アフタヌーンティー)』では、シャインマスカットやいちじくに加え、栗やさつまいもなどの秋の味覚に、マダガスカル産のバニラを随所に散りばめ、甘い香りに包まれたスイーツを提供いたします。もみじとベリーのジュレにバニラクリームとシャインマスカットをトッピングしたパフェや、バニラ香るマスカルポーネチーズと栗の キャレ、いちじくを添えたバニラ風味のカスタードプリンをご用意。そのほか、バニラで香り付けしたさつまいもとりんごのムースや、バニラのさやを香ばしく焼き生地に混ぜたルレ バニーユ、香り立つバニラアイスクリームが並びます。アフタヌーンティーには欠かせないスコーンにもバニラを生地に練り込み焼き上げました。加えて週末は、スイーツやセイボリーを、お好きなだけお召し上がりいただけるブッフェメニューもお楽しみいただけます。マロンパンや黒毛和牛スジ肉と牛たんの根菜ビーフシチュー、サンマのブルスケッタなど、秋らしいメニューをラインナップ。また、当ホテルのスペシャリテ「宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ」は、栗とたまねぎの焦がしバターソースにてご提供いたします。また、同期間、ラウンジ＆バー ホライゾンでは、シャインマスカットのジュレやフレッシュなぶどう、レアチーズケーキなどを宝石箱のように重ねた『シーズナルパフェ ～Autumn Charms(オータム チャームス)～』を発売。トップには、いちじくやマカロン、栗をモンブランに添え、味覚はもちろん、オータムカラーに彩られたパフェです。
秋風に包まれる季節、高層階から木々の移ろいを眺めながら、豊かなバニラの香りを纏った秋限定のスイーツやセイボリーをお楽しみください。
『Autumn Jewels Afternoon Tea Weekday(オータム ジュエル アフタヌーンティー ウイークデイ)』について
三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING(ジン) TEA(ティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、平日の午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。
【メニュー】
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
・もみじのジュレとシャインマスカットのパフェ
・さつまいもとりんごのムース
・マスカルポーネチーズと栗のキャレ
・洋なしのルレ バニーユ
・いちじくのカスタードプリン
・バニラアイスクリーム いちごのソース添え
・バニラ香るスコーン
◇セイボリー
北海道産えびすかぼちゃとニョッキのポタージュ / 焼きなすとベーコンのキッシュ
生ハムとぶどうのいちじくクリームサンドウィッチ
洋なしのエスプーマとチキンの赤すぐりジュレ / なしとりんごの柑橘フルーツポンチ など6種
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション/ オリジナルコーヒー など16種
『Autumn Jewels Afternoon Tea Weekend(オータム ジュエル アフタヌーンティー ウイークエンド)』について
ティースタンドに盛り込んだ6種のスイーツとスコーンのほか、オーブンでゆっくりと火を入れたローストビーフをお席までお届けいたします。セイボリーやブレッド、ヴィーガンメニュー、パスタ、フルーツなどのブッフェメニューもラインナップ。フリーフローのドリンクとともに120分間、こころゆくまでお好きなだけお楽しみいただけます。
【メニュー】※週末のみのご提供
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
Autumn Jewels Afternoon Tea Weekdayと同内容です。
◇スペシャリテ ※
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ
栗とシャリアピンのブール ノワゼットソース
◇セイボリーブッフェメニュー
黒毛和牛スジ肉と牛たんの根菜ビーフシチュー※
北海道産えびすかぼちゃのポタージュ
ぶどうといちじくクリームのサンドウィッチ
塩漬け豚肉と銀杏のカスレ※ / サンマのブルスケッタ※ / シャルキュトリー盛り合わせ※
山形県産マッシュルームのピクルス※ / さつまいものハニーマスタード※ / 8種類の野菜サラダ※
まいたけと宮城県多賀城市産古代米のリゾット※ / なしとスモークサーモンのマリネ※ など22種
◇スイーツ＆ブレッド＆フルーツ ブッフェメニュー※
セサミパンプキン / マロンパン / かぼちゃのタルト / ぶどうのパンナコッタ
バニラ香る洋なしのコンポート / 柿 / ぶどう など11種
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション / コーヒー など19種
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116253/116253_web_1.png
同期間におすすめの『シーズナルパフェ ～Autumn Charms(オータム チャームス)～』について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るシーズナルパフェ。今秋は、「秋の宝石箱」をテーマにシャインマスカットのジュレや、フレッシュなぶどう、バニラアイスクリームを重ね、トップにはマカロンや栗、いちじくを添えたモンブランをご用意。パティシエがチョイスした秋の果実を存分にお楽しみいただけます。
『シーズナルパフェ ～Autumn Charms～』の概要
実施日：9月27日(土)～11月28日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00～23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,000円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116253/116253_web_2.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に240軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
ウェスティンホテル仙台
https://www.the-westin-sendai.com/